Российский рынок акций закрылся снижением
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 1,41%, следует из данных Московской биржи. | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 1,41%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,41% относительно предыдущего закрытия, до 2 737,13 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,23% до 1 140,01 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,95%, до 1 126,36 пункта.
