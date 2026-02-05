https://1prime.ru/20260205/samozanjatye-867200200.html

Самозанятые предложили закрепить налог на профессиональный доход

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов в разговоре с РИА Новости предложил закрепить специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - как постоянно действующий. "Необходимо закрепить для самозанятых НПД как постоянный режим и не допустить повышения налоговой ставки", - сказал Литвинов. Он отметил, что эксперимент показал себя крайне успешным: с 2019 года число зарегистрированных самозанятых выросло до 15 миллионов. Кроме того, за прошлый год общие доходы самозанятых составили более трех триллионов рублей, а налоговые поступления выросли до 136 миллиардов рублей. "Самозанятость успешно встроилась в легальную экономику: в сферу услуг, торговли, строительства, образования, IT и креативных индустрий. Однако потенциал этого режима пока реализован не полностью. Например, остается неурегулированным крупный сегмент частных перевозок на личных автомобилях. Это не такси. Его правовое оформление на базе законодательства о платформенной экономике может легализовать до пяти миллионов водителей и значительно расширить налоговую базу", - подчеркнул он. Литвинов добавил, что институт самозанятости решил большую проблему налоговой системы. По его словам, раньше она не различала физлиц, которые работают сами на себя, и индивидуальных предпринимателей с наемными работниками, многомиллионными оборотами, а сейчас она стала более гибкой и справедливой. Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России с 2019 года в порядке эксперимента на срок до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности.

