Шохин рассказал, когда стоит готовиться к изменениям режима самозанятых

2026-02-05T13:39+0300

россия

александр шохин

рспп

госдума

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Режим самозанятых должен быть сохранен в России в каком-то виде и после 2028 года, кода заканчивается эксперимент, и бизнес и власти уже сейчас должны начинать готовить эти изменения, чтобы они не стали шоковыми, такое мнение высказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Позиция правительства, я считаю, правильная: обещали до 2028 года эксперимент с самозанятыми сохранить, и Михаил Владимирович (Мишустин – ред.), встречаясь с фракциями перед отчетом в Госдуме, зафиксировал, что никаких изменений здесь не будет. Это правильно. Мы, к сожалению, очень часто запуская тот или иной эксперимент, не успеваем подвести итоги и начинаем его либо расширять, либо делать неким универсальным решением", - сказал Шохин. Однако, по его словам, пора уже готовиться к изменениям, которые будут приняты по истечению строка эксперимента. "Безусловно, готовиться надо, готовить решение, что делать с самозанятыми, чтобы это не случилось внезапно, в ночи", - заявил он. Экспериментальный налоговый режим для самозанятых стартовал в России с 1 января 2019 года и должен завершиться в 2028 году. Предприниматели, которые оказывают услуги или продают товары без наемных работников, зарабатывая не более 2,4 миллиона рублей в год, могут установить мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем, чтобы работать легально. Для самозанятых действуют две налоговые ставки: 4% - при оказании услуг и продаже физическим лицам и 6% - юридическим лицам и ИП, при этом участники режима избавлены от налоговой отчетности. Шохин напомнил, что этот режим был запущен для обеления экономики. "Идея была вывести из тени тех людей, которые подрабатывали, не регистрируя никак и не платя вообще ничего", - сказал глава РСПП. Однако он признал, что недобросовестный бизнес стал использовать этот режим для налоговой оптимизации. "Сейчас дискуссия идет вокруг того, не скрываются ли под ликом самозанятых отношения чисто трудовые, когда работодатель, в общем-то, недобросовестный, нанимают самозанятых фактически на постоянную работу, и тем самым они и НДФЛ меньше платят, и страховые отчисления у них ниже", - сказал Шохин. Поэтому он признал, что изменения, исключающие возможность таких злоупотреблений, нужны. "Я думаю, мы будем в ближайшее время искать вот эти точки обеления, чтобы это не было шоковым каким-то ударом по тем, кто уже приспособился жить в иной системе координат, не нарушая закон и понимая свою социальную ответственность, в том числе перед своей семьей", – заявил Шохин. Глава РСПП также отметил, что отказаться от режима и полностью перевести самозанятых в стандартную систему трудовых отношений сейчас вряд ли возможно. "В том числе потому, что тут другие типы занятости, которые нельзя упаковать: платформенная занятость, дистанционная, удаленная, фрилансеры и так далее - это все новые виды занятости, когда человек, может быть, работает на нескольких работодателей, не находясь в стационарном рабочем месте, и так далее", – пояснил он. Такие виды занятости, по его словам, развиваются во всем мире, а в некоторых развитых странах доля таких работников может доходить до 80%. Однако, для властей важно, чтобы в рамках таких трудовых отношений продолжали формироваться социальные и пенсионные фонды. "С одной стороны, конечно, в последние годы граждане заработали на депозитах такие деньги, которые гораздо больше дали возможность накопить на пенсии, нежели все наши пенсионные накопительные системы. Но, тем не менее, надо готовиться к тому, что инструменты долгосрочных сбережений, страхования жизни или пенсионные долгосрочные программы станут интересным инструментом для тех, кто работает не в классической системе найма", – подчеркнул он.

