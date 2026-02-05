https://1prime.ru/20260205/sanches-867223808.html

Премьер Испании считает, что ИИ и роботы не спасут экономику без мигрантов

МАДРИД, 5 фев - ПРАЙМ. Искусственный интеллект и роботизация не смогут предотвратить экономический и демографический спад западных стран без привлечения мигрантов, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. "Западу нужны люди. В настоящее время лишь немногие страны демонстрируют рост численности населения. Если они не примут миграцию, их ожидает резкий демографический спад, который не позволит поддерживать экономику и систему государственных услуг… Ни искусственный интеллект, ни роботы не смогут предотвратить такой исход, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - написал он в статье для The New York Times. По словам премьера, миграция несёт не только возможности, но и вызовы, однако большинство из них, по его оценке, связаны не с происхождением или религией приезжих, а с такими факторами, как бедность, неравенство и ограниченный доступ к образованию и здравоохранению. Премьер напомнил, что правительство Испании ранее приняло решение предоставить временный правовой статус до полумиллиона нелегальных мигрантов, назвав этот шаг одновременно моральным и прагматичным. Он подчеркнул, что Испания сама долгое время была страной эмиграции, а сегодня, на фоне экономического роста, обязана обеспечить упорядоченную интеграцию приезжих в общество и экономику. Глава правительства обратил внимание, что почти две трети жителей Испании считают миграцию возможностью или необходимостью для страны. Санчес подчеркнул, что открытый и инклюзивный подход к миграции стал одним из факторов экономического роста Испании в последние годы. Испания ранее уже проводила внеочередные процессы легализации мигрантов. С середины 1980-х годов в стране было реализовано как минимум шесть таких процедур, инициированных правительствами как социалистов, так и правых. Крупнейшая из них прошла в 2005 году при правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро и охватила почти 578 тысяч человек, при этом получение легального статуса было напрямую связано с наличием трудового контракта заявителей.

