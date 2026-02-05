https://1prime.ru/20260205/sber-867220053.html

"Сбер" дорабатывает инфраструктуру для кредитования под залог криптовалюты

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Сбербанк дорабатывает необходимую инфраструктуру и методологию для потенциального масштабирования кредитования под залог криптовалюты, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Сбер" уже провел один пилотный проект по кредитованию под залог криптовалюты. Его главной целью была проверка технологических аспектов работы с таким видом залога. Сейчас мы анализируем его результаты, дорабатываем необходимую инфраструктуру и методологию для потенциального масштабирования подобных продуктов", - говорится в сообщении. В банке отметили, что переход на постоянный режим кредитования под залог цифровых активов напрямую зависит от развития регуляторной среды. Сбербанк видит интерес со стороны корпоративных клиентов и технологическую возможность, но для массового внедрения необходимо четкое регулирование, пояснили там. "Мы готовы в диалоге с ЦБ разрабатывать соответствующие регуляторные решения для запуска подобных услуг. Наша работа с клиентами, чья деятельность связана с криптовалютами, ведется по нескольким направлениям и строится на глубоком понимании их бизнес-моделей и риск-профиля. Для инвесторов банк предлагает широкую линейку продуктов для инвестирования, базовым активом которых является криптовалюта", - также говорится в комментарии банка.

