"Сбер" дорабатывает инфраструктуру для кредитования под залог криптовалюты - 05.02.2026, ПРАЙМ
"Сбер" дорабатывает инфраструктуру для кредитования под залог криптовалюты
"Сбер" дорабатывает инфраструктуру для кредитования под залог криптовалюты
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Сбербанк дорабатывает необходимую инфраструктуру и методологию для потенциального масштабирования кредитования под залог криптовалюты, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Сбер" уже провел один пилотный проект по кредитованию под залог криптовалюты. Его главной целью была проверка технологических аспектов работы с таким видом залога. Сейчас мы анализируем его результаты, дорабатываем необходимую инфраструктуру и методологию для потенциального масштабирования подобных продуктов", - говорится в сообщении. В банке отметили, что переход на постоянный режим кредитования под залог цифровых активов напрямую зависит от развития регуляторной среды. Сбербанк видит интерес со стороны корпоративных клиентов и технологическую возможность, но для массового внедрения необходимо четкое регулирование, пояснили там. "Мы готовы в диалоге с ЦБ разрабатывать соответствующие регуляторные решения для запуска подобных услуг. Наша работа с клиентами, чья деятельность связана с криптовалютами, ведется по нескольким направлениям и строится на глубоком понимании их бизнес-моделей и риск-профиля. Для инвесторов банк предлагает широкую линейку продуктов для инвестирования, базовым активом которых является криптовалюта", - также говорится в комментарии банка.
18:24 05.02.2026
 
"Сбер" дорабатывает инфраструктуру для кредитования под залог криптовалюты

Сбербанк дорабатывает инфраструктуру и методологию для кредитования под залог криптовалюты

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Логотип "Сбербанка" в Москве
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Сбербанк дорабатывает необходимую инфраструктуру и методологию для потенциального масштабирования кредитования под залог криптовалюты, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Сбер" уже провел один пилотный проект по кредитованию под залог криптовалюты. Его главной целью была проверка технологических аспектов работы с таким видом залога. Сейчас мы анализируем его результаты, дорабатываем необходимую инфраструктуру и методологию для потенциального масштабирования подобных продуктов", - говорится в сообщении.
В банке отметили, что переход на постоянный режим кредитования под залог цифровых активов напрямую зависит от развития регуляторной среды. Сбербанк видит интерес со стороны корпоративных клиентов и технологическую возможность, но для массового внедрения необходимо четкое регулирование, пояснили там.
"Мы готовы в диалоге с ЦБ разрабатывать соответствующие регуляторные решения для запуска подобных услуг. Наша работа с клиентами, чья деятельность связана с криптовалютами, ведется по нескольким направлениям и строится на глубоком понимании их бизнес-моделей и риск-профиля. Для инвесторов банк предлагает широкую линейку продуктов для инвестирования, базовым активом которых является криптовалюта", - также говорится в комментарии банка.
