Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Селигдар" 16 февраля соберет заявки на биржевые облигации - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260205/seligdar-867221174.html
"Селигдар" 16 февраля соберет заявки на биржевые облигации
"Селигдар" 16 февраля соберет заявки на биржевые облигации - 05.02.2026, ПРАЙМ
"Селигдар" 16 февраля соберет заявки на биржевые облигации
Золотодобывающая компания "Селигдар" планирует 16 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T18:59+0300
2026-02-05T18:59+0300
экономика
рынок
газпромбанк
совкомбанк
селигдар
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d16c4d39b1d2eb66d8a88f1560df115c.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Селигдар" планирует 16 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 19,56% годовых. Компания намерена разместить трехлетние облигации серии 001Р-10 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Предварительная дата технической части размещения - 19 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк и Совкомбанк.
https://1prime.ru/20260129/seligdar-866996872.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_c601b8475eed100e4133e21103bd8d73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, газпромбанк, совкомбанк, селигдар, бизнес
Экономика, Рынок, Газпромбанк, Совкомбанк, Селигдар, Бизнес
18:59 05.02.2026
 
"Селигдар" 16 февраля соберет заявки на биржевые облигации

"Селигдар" планирует 16 февраля собрать заявки на биржевые облигации объемом 2 млрд рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Селигдар" планирует 16 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 19,56% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние облигации серии 001Р-10 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями.
Предварительная дата технической части размещения - 19 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк и Совкомбанк.
Здание Московской биржи на Воздвиженке - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Селигдара"
29 января, 10:34
 
ЭкономикаРынокГазпромбанкСовкомбанкСелигдарБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала