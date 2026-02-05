https://1prime.ru/20260205/seligdar-867221174.html
"Селигдар" 16 февраля соберет заявки на биржевые облигации
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Селигдар" планирует 16 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 19,56% годовых. Компания намерена разместить трехлетние облигации серии 001Р-10 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Предварительная дата технической части размещения - 19 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк и Совкомбанк.
