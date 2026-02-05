https://1prime.ru/20260205/serebro-867201691.html
Цена на серебро ускорила снижение до десяти процентов
Цена на серебро ускорила снижение до десяти процентов - 05.02.2026, ПРАЙМ
Цена на серебро ускорила снижение до десяти процентов
Биржевая цена на серебро ускорила снижение до 10% в четверг утром и находится у отметки ниже 76 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускорила снижение до 10% в четверг утром и находится у отметки ниже 76 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.57 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex падала на 10,21% относительно предыдущего закрытия - до 75,783 доллара за тройскую унцию. Минимальное значение, достигаемое в моменте котировками драгоценного металла ранее в ходе торгов четверга, - 73,383 доллара за унцию.
