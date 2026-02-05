https://1prime.ru/20260205/sk-867197611.html
СК проводит проверку после схода 11 вагонов с углем в Забайкалье
СК проводит проверку после схода 11 вагонов с углем в Забайкалье - 05.02.2026, ПРАЙМ
СК проводит проверку после схода 11 вагонов с углем в Забайкалье
Следователи проводят проверку по факту схода 11 вагонов с углем на участке железной дороги в Забайкальском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T04:11+0300
2026-02-05T04:11+0300
2026-02-05T04:11+0300
бизнес
россия
экономика
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867197611.jpg?1770253903
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - ПРАЙМ. Следователи проводят проверку по факту схода 11 вагонов с углем на участке железной дороги в Забайкальском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее Забайкальская железная дорога сообщила, что ночью 5 февраля на перегоне Хилок-Гыршелун произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем, пострадавших нет, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.
"Следователи Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
В составе поезда был 71 вагон, груженный углем. Следствие отмечает, что вагоны не опрокинулись. Движение осуществляется в реверсивном нечетном направлении.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, СК РФ
СК проводит проверку после схода 11 вагонов с углем в Забайкалье
СК проводит проверку после схода 11 вагонов с углем на железной дороге в Забайкалье
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - ПРАЙМ. Следователи проводят проверку по факту схода 11 вагонов с углем на участке железной дороги в Забайкальском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее Забайкальская железная дорога сообщила, что ночью 5 февраля на перегоне Хилок-Гыршелун произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем, пострадавших нет, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.
"Следователи Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
В составе поезда был 71 вагон, груженный углем. Следствие отмечает, что вагоны не опрокинулись. Движение осуществляется в реверсивном нечетном направлении.