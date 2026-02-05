https://1prime.ru/20260205/sk-867197611.html

СК проводит проверку после схода 11 вагонов с углем в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - ПРАЙМ. Следователи проводят проверку по факту схода 11 вагонов с углем на участке железной дороги в Забайкальском крае, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее Забайкальская железная дорога сообщила, что ночью 5 февраля на перегоне Хилок-Гыршелун произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем, пострадавших нет, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов. "Следователи Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении. В составе поезда был 71 вагон, груженный углем. Следствие отмечает, что вагоны не опрокинулись. Движение осуществляется в реверсивном нечетном направлении.

