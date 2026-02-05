https://1prime.ru/20260205/sliyanie-867221911.html
Rio Tinto больше не рассматривает слияние с Glencore
2026-02-05T19:27+0300
2026-02-05T19:27+0300
2026-02-05T19:27+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Горнодобывающая компания Rio Tinto отказалась от планов слияния со швейцарским сырьевым трейдером Glencore, следует из пресс-релиза Rio Tinto. "В дополнение к объявлению от 8 января 2026 года Rio Tinto plc и Rio Tinto Limited (вместе Rio Tinto) подтверждают, что Rio Tinto больше не рассматривает возможность слияния или другого объединения с Glencore plc, поскольку Rio Tinto пришла к выводу, что не сможет достичь соглашения, которое принесло бы выгоду акционерам", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания оценила возможность слияния и пришла к такому заключению, руководствуясь принципом приоритета долгосрочной выгоды. В январе компании подтвердили, что находятся на начальном этапе обсуждений возможного объединения. Это могло привести к созданию крупнейшей в мире горнодобывающей компании с совокупной рыночной капитализацией почти 207 миллиардов долларов и значительными позициями на рынке меди. Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Компания и добывает сырьё, и торгует им, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре. Rio Tinto - одна из ведущих по рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 35 странах. Концерн добывает железную руду, медь, алюминий и другие виды сырья. Штат компании составляет более 60 тысяч сотрудников.
