Слуцкий предложил предоставить предприятиям целевой кредит
2026-02-05T02:01+0300
2026-02-05T02:01+0300
2026-02-05T02:01+0300
финансы
экономика
россия
леонид слуцкий
лдпр
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил предоставить отечественным предприятиям целевой кредит для решения приоритетных задач промышленной политики.
"Нужно сделать так, чтобы уже в текущем году у предприятий была возможность привлечь финансирование, допустим, в форме целевого кредита для решения приоритетных задач промышленной политики, а с 2027 года критически необходимо нормализовать условия кредитования для всех предприятий", - сказал Слуцкий.
По его словам, чтобы придать новый импульс российской промышленности, нужно обеспечить доступный кредит.
"Регулятор может аргументированно доказывать, что его действия сдерживают инфляцию, но столь же очевидно, что высокая ставка кредита ведет к замедлению экономики", - заключил лидер ЛДПР.
