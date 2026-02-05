https://1prime.ru/20260205/slutskij-867198665.html
Слуцкий призвал усилить контроль за качеством импортной продукции
Слуцкий призвал усилить контроль за качеством импортной продукции - 05.02.2026, ПРАЙМ
Слуцкий призвал усилить контроль за качеством импортной продукции
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал усилить контроль за качеством и безопасностью импортной продукции в соответствии с российскими и... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T05:21+0300
2026-02-05T05:21+0300
2026-02-05T05:21+0300
экономика
россия
бизнес
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867198665.jpg?1770258079
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал усилить контроль за качеством и безопасностью импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами, а также уравнять тарифы для иностранных и российских поставщиков.
"Российским предприятиям нужна адекватная защита от контрафакта и дешевого низкокачественного импорта, который идет среди прочего и через маркетплейсы. В прошедшем году уже были выработаны первые механизмы для защиты интересов российских предпринимателей, но прямо сейчас мы добиваемся выравнивания тарифов и комиссий для иностранных и российских поставщиков, а также соблюдения требований к безопасности и качеству импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами", - сказал Слуцкий.
По его словам, "ненормально", когда иностранным предпринимателям продавать свой товар на российских маркетплейсах легче, чем отечественному производителю.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, леонид слуцкий, лдпр
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Леонид Слуцкий, ЛДПР
Слуцкий призвал усилить контроль за качеством импортной продукции
Слуцкий призвал уравнять тарифы для иностранных и российских поставщиков
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал усилить контроль за качеством и безопасностью импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами, а также уравнять тарифы для иностранных и российских поставщиков.
"Российским предприятиям нужна адекватная защита от контрафакта и дешевого низкокачественного импорта, который идет среди прочего и через маркетплейсы. В прошедшем году уже были выработаны первые механизмы для защиты интересов российских предпринимателей, но прямо сейчас мы добиваемся выравнивания тарифов и комиссий для иностранных и российских поставщиков, а также соблюдения требований к безопасности и качеству импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами", - сказал Слуцкий.
По его словам, "ненормально", когда иностранным предпринимателям продавать свой товар на российских маркетплейсах легче, чем отечественному производителю.