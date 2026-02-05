Названы товары, которые россияне чаще всего скупали на зимних распродажах

https://1prime.ru/20260205/smartfon-867203089.html

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Смартфоны, бытовая техника, а также аудио- и видеотехника вошли в число товаров, которые россияне чаще всего покупали в период зимних распродаж 2025-2026, говорится в исследовании "Мегамаркета", его данные есть в распоряжении РИА Новости. "За декабрь-январь 2025-2026 годов на смартфоны и аксессуары пришлось 15% всех покупок со скидками при среднем дисконте 5%. Крупная бытовая техника обеспечила 7% продаж со средней скидкой 9%, малая бытовая техника - 10% продаж при среднем снижении цены на 7%, а аудио- и видеотехника заняла еще 10% при среднем дисконте 7%. Даже при умеренных скидках россияне активно обновляют технику в зимний сезон", - сказали в компании. В сегменте крупной бытовой техники наибольшим спросом пользовались холодильники, стиральные машины, увлажнители воздуха и встраиваемая техника. Среди малой бытовой техники, в свою очередь, лидировали моющие пылесосы, аэрогрили и автоматические кофемашины, а в категории "Смартфоны и аксессуары" - беспроводные наушники, смартфоны и планшеты. На первом месте по объему покупок - категория "Супермаркет", на которую пришлось 23% всех заказов, а средний размер скидки составил 13%. В декабре-январе годом ранее доля таких покупок не превышала 12%. А по размеру скидок лидируют товары из категории "Мебель" - в среднем цены снижались на 18%. "Зимой 2023-2024 годов основная часть оборота акционных товаров приходилась на электронику. В 2024-2025 году спрос стал менее концентрированным: электроника сохранила значимую долю, однако самые высокие средние скидки сместились в сезонные товары и одежду. При этом в декабре-январе 2025-2026 лидерами по обороту со скидками стали продукты и товары повседневного спроса", - отметили в "Мегамаркете".

