Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы товары, которые россияне чаще всего скупали на зимних распродажах - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/smartfon-867203089.html
Названы товары, которые россияне чаще всего скупали на зимних распродажах
Названы товары, которые россияне чаще всего скупали на зимних распродажах - 05.02.2026, ПРАЙМ
Названы товары, которые россияне чаще всего скупали на зимних распродажах
Смартфоны, бытовая техника, а также аудио- и видеотехника вошли в число товаров, которые россияне чаще всего покупали в период зимних распродаж 2025-2026,... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T09:06+0300
2026-02-05T09:06+0300
бизнес
мебель
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867202937_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_15f71fbf95d671a769470cb33540cc61.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Смартфоны, бытовая техника, а также аудио- и видеотехника вошли в число товаров, которые россияне чаще всего покупали в период зимних распродаж 2025-2026, говорится в исследовании "Мегамаркета", его данные есть в распоряжении РИА Новости. "За декабрь-январь 2025-2026 годов на смартфоны и аксессуары пришлось 15% всех покупок со скидками при среднем дисконте 5%. Крупная бытовая техника обеспечила 7% продаж со средней скидкой 9%, малая бытовая техника - 10% продаж при среднем снижении цены на 7%, а аудио- и видеотехника заняла еще 10% при среднем дисконте 7%. Даже при умеренных скидках россияне активно обновляют технику в зимний сезон", - сказали в компании. В сегменте крупной бытовой техники наибольшим спросом пользовались холодильники, стиральные машины, увлажнители воздуха и встраиваемая техника. Среди малой бытовой техники, в свою очередь, лидировали моющие пылесосы, аэрогрили и автоматические кофемашины, а в категории "Смартфоны и аксессуары" - беспроводные наушники, смартфоны и планшеты. На первом месте по объему покупок - категория "Супермаркет", на которую пришлось 23% всех заказов, а средний размер скидки составил 13%. В декабре-январе годом ранее доля таких покупок не превышала 12%. А по размеру скидок лидируют товары из категории "Мебель" - в среднем цены снижались на 18%. "Зимой 2023-2024 годов основная часть оборота акционных товаров приходилась на электронику. В 2024-2025 году спрос стал менее концентрированным: электроника сохранила значимую долю, однако самые высокие средние скидки сместились в сезонные товары и одежду. При этом в декабре-январе 2025-2026 лидерами по обороту со скидками стали продукты и товары повседневного спроса", - отметили в "Мегамаркете".
https://1prime.ru/20260124/pokupki-866862501.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867202937_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_38acdbcd274b518c20cd7720af789308.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мебель, россия
Бизнес, мебель, РОССИЯ
09:06 05.02.2026
 
Названы товары, которые россияне чаще всего скупали на зимних распродажах

Россияне чаще всего покупали смартфоны и бытовую технику на зимних распродажах

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкCмартфон
Cмартфон - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Смартфоны, бытовая техника, а также аудио- и видеотехника вошли в число товаров, которые россияне чаще всего покупали в период зимних распродаж 2025-2026, говорится в исследовании "Мегамаркета", его данные есть в распоряжении РИА Новости.
"За декабрь-январь 2025-2026 годов на смартфоны и аксессуары пришлось 15% всех покупок со скидками при среднем дисконте 5%. Крупная бытовая техника обеспечила 7% продаж со средней скидкой 9%, малая бытовая техника - 10% продаж при среднем снижении цены на 7%, а аудио- и видеотехника заняла еще 10% при среднем дисконте 7%. Даже при умеренных скидках россияне активно обновляют технику в зимний сезон", - сказали в компании.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Исследование показало, какие крупные покупки россияне планируют в 2026 году
24 января, 15:27
В сегменте крупной бытовой техники наибольшим спросом пользовались холодильники, стиральные машины, увлажнители воздуха и встраиваемая техника. Среди малой бытовой техники, в свою очередь, лидировали моющие пылесосы, аэрогрили и автоматические кофемашины, а в категории "Смартфоны и аксессуары" - беспроводные наушники, смартфоны и планшеты.
На первом месте по объему покупок - категория "Супермаркет", на которую пришлось 23% всех заказов, а средний размер скидки составил 13%. В декабре-январе годом ранее доля таких покупок не превышала 12%. А по размеру скидок лидируют товары из категории "Мебель" - в среднем цены снижались на 18%.
"Зимой 2023-2024 годов основная часть оборота акционных товаров приходилась на электронику. В 2024-2025 году спрос стал менее концентрированным: электроника сохранила значимую долю, однако самые высокие средние скидки сместились в сезонные товары и одежду. При этом в декабре-январе 2025-2026 лидерами по обороту со скидками стали продукты и товары повседневного спроса", - отметили в "Мегамаркете".
 
БизнесмебельРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала