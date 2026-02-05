Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Axios: арабские лидеры убедили Трампа не отменять переговоры с Ираном - 05.02.2026
https://1prime.ru/20260205/smi-867193862.html
Axios: арабские лидеры убедили Трампа не отменять переговоры с Ираном
мировая экономика
сша
ближний восток
иран
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Лидеры по крайней мере девяти стран Ближнего Востока убедили президента США Дональда Трампа не отменять встречу с представителями Ирана в Омане в пятницу, сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников администрации США. "Не менее девяти стран региона (Ближнего Востока - ред.) связались с Белым домом на самом высоком уровне, настоятельно призывая США не отменять встречу (с Ираном в Омане - ред.)", - пишет издание, не уточняя, лидеры каких стран обращались к Трампу.
мировая экономика, сша, ближний восток, иран, дональд трамп
Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Дональд Трамп
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ВАШИНГТОН, 4 фев - ПРАЙМ. Лидеры по крайней мере девяти стран Ближнего Востока убедили президента США Дональда Трампа не отменять встречу с представителями Ирана в Омане в пятницу, сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников администрации США.
"Не менее девяти стран региона (Ближнего Востока - ред.) связались с Белым домом на самом высоком уровне, настоятельно призывая США не отменять встречу (с Ираном в Омане - ред.)", - пишет издание, не уточняя, лидеры каких стран обращались к Трампу.
