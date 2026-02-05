Договор о сокращении СНВ между Россией и США

https://1prime.ru/20260205/snv-867195018.html

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова после 5 февраля продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором. Он отмечал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Ниже приводится справочная информация. Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – двусторонний договор между Россией и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Параллельно с подписанием договора российская сторона выступила с односторонним заявлением по противоракетной обороне, в котором говорилось, что договор может действовать и быть жизнеспособным только в условиях, когда нет качественного и количественного наращивания систем ПРО США. Подготовка, заключение и ратификация ДСНВ осуществлялись в контексте заявленного сторонами на том историческом этапе стремления работать над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве, что было отражено в договоре. Соглашение было выработано на строго паритетной основе и в соответствии с принципом неделимой безопасности, приверженность сторон которому также была закреплена в его преамбуле. Договор предусматривал реальные, проверяемые и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. В результате таких сокращений имеющиеся у сторон суммарные количества средств СНВ через семь лет после вступления договора в силу (к февралю 2018 года) и в дальнейшем не должны были превышать: – 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ); – 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду); – 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ. Эксперты отмечали, что юридическое ограничение числа зарядов в 1550 единиц не будет соответствовать их фактическому числу. Это было связано с тем, что договор устанавливал новые правила зачета ядерных зарядов за тяжелыми бомбардировщиками, за каждым из которых теперь числился один заряд. При этом фактическое число зарядов, которые может нести бомбардировщик, составляет в зависимости от типа от 12 до 24 ракет или бомб. Таким образом, реальное число боевых зарядов для каждой из сторон будет составлять примерно 2100 для России, и около 2400 для США, располагающих несколько большим числом тяжелых машин. Данный разрыв должен был сокращаться по мере вывода американских бомбардировщиков B-1B из состава ядерных сил и их переоборудования под неядерные вооружения, которое исключает применение с них ядерного оружия без длительного обратного переоборудования. В отличие от СНВ-1, в этом договоре отсутствовали ограничения на площадь и число районов боевого дежурства подвижных грунтовых ракетных комплексов (типа "Тополь", "Тополь-М", "Ярс"). Стороны были свободны в определении структуры ядерной триады (совокупность носителей воздушного, морского и наземного базирования) и могли развертывать новые типы ракет и других носителей, уведомляя друг друга. В договоре отсутствовали ограничения на развертывание ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). Договор запрещал базирование СНВ вне национальных территорий сторон. Договор не ограничивал развитие систем ПРО США, признавая лишь существование взаимосвязи между оборонительными и наступательными вооружениями. Неотъемлемыми частями договора являлись протокол и приложения. В них были прописаны положения, касающиеся определений терминов, обмена данными и уведомлениями, переоборудования или ликвидации, инспекционной деятельности, а также мер укрепления доверия. Протоколом предусматривались ежегодные квоты на инспекции, показы образцов СНВ, обмен уведомлениями о военной деятельности, связанной с указанными вооружениями сторон. 22 декабря 2010 года ДСНВ ратифицировал сенат конгресса США. 25 января 2011 года договор ратифицировала Госдума, 26 января – Совет Федерации ФС РФ. 5 февраля 2011 года глава МИД РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Хиллари Клинтон обменялись в Мюнхене ратификационными грамотами договора, и он вступил в силу. Он получил неофициальное название СНВ-3. Документ был рассчитан на 10 лет с возможной пролонгацией по взаимной договоренности сторон на пять лет. Для решения вопросов практической реализации ДСНВ была создана двусторонняя консультативная комиссия (ДКК). Состоялось 19 сессий ДКК, последняя из которых прошла в октябре 2021 года в Женеве. К 5 февраля 2018 года (контрольной дате по договору) Россия свои обязательства по сокращению СНВ выполнила полностью. По состоянию на эту дату российский суммарный потенциал СНВ составил: – 527 единиц для развернутых МБР, БРПЛ и ТБ; – 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ; – 779 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ. По состоянию на 1 сентября 2022 года, Российская Федерация располагала 540 развернутыми носителями СНВ (МБР, БРПЛ, ТБ) и 1549 боезарядами. Суммарное количество развернутых и неразвёрнутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ на указанную дату составило 759 единиц. США при наступлении контрольной даты тоже заявили о достижении согласованных суммарных количественных уровней СНВ. Однако выход на установленные договором показатели был достигнут американской стороной в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из засчета части американских СНВ, объявленных "переоборудованными". Речь идет о 56 пусковых установках БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелом бомбардировщике В-52Н. США также отказались включать в засчет по ДСНВ четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, которые американцы переименовали в не предусмотренную договором категорию "учебных шахт". По данным МИД РФ, с учетом этих средств превышение США разрешенного договором суммарного количества ТБ и ПУ МБР и БРПЛ составляет 101 единицу. Как не отражающие реального положения дел были обозначены и те данные, которые американская сторона заявила на 1 сентября 2022 года (659 развернутых носителей, 1420 числящихся за ними по ДСНВ боезарядов и 800 единиц развернутых и неразвернутых ПУ МБР, БРПЛ и ТБ). С 2018 года Российская Федерация неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия договора о СНВ после 5 февраля 2021 года. После периода острой критики договора первой администрацией президента США Дональда Трампа, которая прямо поставила под сомнение целесообразность его продления, сменившая ее команда Джо Байдена в январе 2021 года пошла на пролонгацию договора на пять лет без предварительных условий, как это изначально предлагала российская сторона. Соглашение о продлении было заключено 26 января 2021 года в форме обмена нотами. Оно вступило в силу 3 февраля 2021 года, после того как стороны уведомили друг друга о завершении необходимых внутригосударственных процедур. В российском МИД отметили, что договор "будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года". Диалог России и США в рамках ДСНВ был прерван после начала военной спецоперации на Украине. В 2022 году по вине США появились дополнительные препятствия для возобновления инспекционной деятельности по договору, приостановленной по обоюдному согласию сторон в 2020 году в свете сложной эпидемиологической обстановки. Союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. Членам российских инспекционных групп и летных экипажей чинились препятствия в получении транзитных виз, в то время как у американской стороны всех этих проблем не было. В августе 2022 года Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за политики американских коллег. В конце января 2023 года Госдепартамент США обвинил Москву в блокировании американских инспекций по ДСНВ на свои стратегические объекты. В российском МИДе отметили, что США странно требовать от России возобновления мероприятий, когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии Вашингтона. 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из договора. 28 февраля 2023 года Федеральный закон о приостановлении действия ДСНВ вступил в силу. В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей. 3 февраля 2026 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получила ответа от Соединенных Штатов Америки на инициативу России по ДСНВ.

