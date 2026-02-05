Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Договор о сокращении СНВ между Россией и США - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260205/snv-867195018.html
Договор о сокращении СНВ между Россией и США
Договор о сокращении СНВ между Россией и США - 05.02.2026, ПРАЙМ
Договор о сокращении СНВ между Россией и США
Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T00:46+0300
2026-02-05T00:46+0300
экономика
общество
сша
рф
москва
владимир путин
дональд трамп
дмитрий медведев
мид
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867195018.jpg?1770241582
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова после 5 февраля продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором. Он отмечал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Ниже приводится справочная информация. Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – двусторонний договор между Россией и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия).  Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Параллельно с подписанием договора российская сторона выступила с односторонним заявлением по противоракетной обороне, в котором говорилось, что договор может действовать и быть жизнеспособным только в условиях, когда нет качественного и количественного наращивания систем ПРО США. Подготовка, заключение и ратификация ДСНВ осуществлялись в контексте заявленного сторонами на том историческом этапе стремления работать над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве, что было отражено в договоре. Соглашение было выработано на строго паритетной основе и в соответствии с принципом неделимой безопасности, приверженность сторон которому также была закреплена в его преамбуле. Договор предусматривал реальные, проверяемые и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. В результате таких сокращений имеющиеся у сторон суммарные количества средств СНВ через семь лет после вступления договора в силу (к февралю 2018 года) и в дальнейшем не должны были превышать: – 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ); – 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду); – 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ. Эксперты отмечали, что юридическое ограничение числа зарядов в 1550 единиц не будет соответствовать их фактическому числу. Это было связано с тем, что договор устанавливал новые правила зачета ядерных зарядов за тяжелыми бомбардировщиками, за каждым из которых теперь числился один заряд. При этом фактическое число зарядов, которые может нести бомбардировщик, составляет в зависимости от типа от 12 до 24 ракет или бомб. Таким образом, реальное число боевых зарядов для каждой из сторон будет составлять примерно 2100 для России, и около 2400 для США, располагающих несколько большим числом тяжелых машин. Данный разрыв должен был сокращаться по мере вывода американских бомбардировщиков B-1B из состава ядерных сил и их переоборудования под неядерные вооружения, которое исключает применение с них ядерного оружия без длительного обратного переоборудования. В отличие от СНВ-1, в этом договоре отсутствовали ограничения на площадь и число районов боевого дежурства подвижных грунтовых ракетных комплексов (типа "Тополь", "Тополь-М", "Ярс"). Стороны были свободны в определении структуры ядерной триады (совокупность носителей воздушного, морского и наземного базирования) и могли развертывать новые типы ракет и других носителей, уведомляя друг друга. В договоре отсутствовали ограничения на развертывание ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). Договор запрещал базирование СНВ вне национальных территорий сторон. Договор не ограничивал развитие систем ПРО США, признавая лишь существование взаимосвязи между оборонительными и наступательными вооружениями. Неотъемлемыми частями договора являлись протокол и приложения. В них были прописаны положения, касающиеся определений терминов, обмена данными и уведомлениями, переоборудования или ликвидации, инспекционной деятельности, а также мер укрепления доверия. Протоколом предусматривались ежегодные квоты на инспекции, показы образцов СНВ, обмен уведомлениями о военной деятельности, связанной с указанными вооружениями сторон. 22 декабря 2010 года ДСНВ ратифицировал сенат конгресса США. 25 января 2011 года договор ратифицировала Госдума, 26 января – Совет Федерации ФС РФ.  5 февраля 2011 года глава МИД РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Хиллари Клинтон обменялись в Мюнхене ратификационными грамотами договора, и он вступил в силу. Он получил неофициальное название СНВ-3. Документ был рассчитан на 10 лет с возможной пролонгацией по взаимной договоренности сторон на пять лет.  Для решения вопросов практической реализации ДСНВ была создана двусторонняя консультативная комиссия (ДКК). Состоялось 19 сессий ДКК, последняя из которых прошла в октябре 2021 года в Женеве. К 5 февраля 2018 года (контрольной дате по договору) Россия свои обязательства по сокращению СНВ выполнила полностью. По состоянию на эту дату российский суммарный потенциал СНВ составил: – 527 единиц для развернутых МБР, БРПЛ и ТБ; – 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ; – 779 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ. По состоянию на 1 сентября 2022 года, Российская Федерация располагала 540 развернутыми носителями СНВ (МБР, БРПЛ, ТБ) и 1549 боезарядами. Суммарное количество развернутых и неразвёрнутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ на указанную дату составило 759 единиц. США при наступлении контрольной даты тоже заявили о достижении согласованных суммарных количественных уровней СНВ. Однако выход на установленные договором показатели был достигнут американской стороной в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из засчета части американских СНВ, объявленных "переоборудованными". Речь идет о 56 пусковых установках БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелом бомбардировщике В-52Н. США также отказались включать в засчет по ДСНВ четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, которые американцы переименовали в не предусмотренную договором категорию "учебных шахт". По данным МИД РФ, с учетом этих средств превышение США разрешенного договором суммарного количества ТБ и ПУ МБР и БРПЛ составляет 101 единицу. Как не отражающие реального положения дел были обозначены и те данные, которые американская сторона заявила на 1 сентября 2022 года (659 развернутых носителей, 1420 числящихся за ними по ДСНВ боезарядов и 800 единиц развернутых и неразвернутых ПУ МБР, БРПЛ и ТБ). С 2018 года Российская Федерация неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия договора о СНВ после 5 февраля 2021 года.  После периода острой критики договора первой администрацией президента США Дональда Трампа, которая прямо поставила под сомнение целесообразность его продления, сменившая ее команда Джо Байдена в январе 2021 года пошла на пролонгацию договора на пять лет без предварительных условий, как это изначально предлагала российская сторона. Соглашение о продлении было заключено 26 января 2021 года в форме обмена нотами. Оно вступило в силу 3 февраля 2021 года, после того как стороны уведомили друг друга о завершении необходимых внутригосударственных процедур. В российском МИД отметили, что договор "будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года".  Диалог России и США в рамках ДСНВ был прерван после начала военной спецоперации на Украине. В 2022 году по вине США появились дополнительные препятствия для возобновления инспекционной деятельности по договору, приостановленной по обоюдному согласию сторон в 2020 году в свете сложной эпидемиологической обстановки. Союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. Членам российских инспекционных групп и летных экипажей чинились препятствия в получении транзитных виз, в то время как у американской стороны всех этих проблем не было. В августе 2022 года Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за политики американских коллег. В конце января 2023 года Госдепартамент США обвинил Москву в блокировании американских инспекций по ДСНВ на свои стратегические объекты. В российском МИДе отметили, что США странно требовать от России возобновления мероприятий, когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии Вашингтона.  21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из договора. 28 февраля 2023 года Федеральный закон о приостановлении действия ДСНВ вступил в силу.  В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.  3 февраля 2026 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получила ответа от Соединенных Штатов Америки на инициативу России по ДСНВ.
сша
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, рф, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий медведев, мид, мид рф, конгресс сша
Экономика, Общество , США, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, МИД, МИД РФ, Конгресс США
00:46 05.02.2026
 
Договор о сокращении СНВ между Россией и США

Срок действия договора о сокращении СНВ между Россией и США истекает 5 февраля 2026 года

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова после 5 февраля продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором. Он отмечал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Ниже приводится справочная информация.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – двусторонний договор между Россией и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). 
Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).
Параллельно с подписанием договора российская сторона выступила с односторонним заявлением по противоракетной обороне, в котором говорилось, что договор может действовать и быть жизнеспособным только в условиях, когда нет качественного и количественного наращивания систем ПРО США.
Подготовка, заключение и ратификация ДСНВ осуществлялись в контексте заявленного сторонами на том историческом этапе стремления работать над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве, что было отражено в договоре. Соглашение было выработано на строго паритетной основе и в соответствии с принципом неделимой безопасности, приверженность сторон которому также была закреплена в его преамбуле.
Договор предусматривал реальные, проверяемые и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. В результате таких сокращений имеющиеся у сторон суммарные количества средств СНВ через семь лет после вступления договора в силу (к февралю 2018 года) и в дальнейшем не должны были превышать:
– 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ);
– 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду);
– 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ.
Эксперты отмечали, что юридическое ограничение числа зарядов в 1550 единиц не будет соответствовать их фактическому числу. Это было связано с тем, что договор устанавливал новые правила зачета ядерных зарядов за тяжелыми бомбардировщиками, за каждым из которых теперь числился один заряд. При этом фактическое число зарядов, которые может нести бомбардировщик, составляет в зависимости от типа от 12 до 24 ракет или бомб. Таким образом, реальное число боевых зарядов для каждой из сторон будет составлять примерно 2100 для России, и около 2400 для США, располагающих несколько большим числом тяжелых машин. Данный разрыв должен был сокращаться по мере вывода американских бомбардировщиков B-1B из состава ядерных сил и их переоборудования под неядерные вооружения, которое исключает применение с них ядерного оружия без длительного обратного переоборудования.
В отличие от СНВ-1, в этом договоре отсутствовали ограничения на площадь и число районов боевого дежурства подвижных грунтовых ракетных комплексов (типа "Тополь", "Тополь-М", "Ярс").
Стороны были свободны в определении структуры ядерной триады (совокупность носителей воздушного, морского и наземного базирования) и могли развертывать новые типы ракет и других носителей, уведомляя друг друга.
В договоре отсутствовали ограничения на развертывание ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН).
Договор запрещал базирование СНВ вне национальных территорий сторон.
Договор не ограничивал развитие систем ПРО США, признавая лишь существование взаимосвязи между оборонительными и наступательными вооружениями.
Неотъемлемыми частями договора являлись протокол и приложения. В них были прописаны положения, касающиеся определений терминов, обмена данными и уведомлениями, переоборудования или ликвидации, инспекционной деятельности, а также мер укрепления доверия. Протоколом предусматривались ежегодные квоты на инспекции, показы образцов СНВ, обмен уведомлениями о военной деятельности, связанной с указанными вооружениями сторон.
22 декабря 2010 года ДСНВ ратифицировал сенат конгресса США. 25 января 2011 года договор ратифицировала Госдума, 26 января – Совет Федерации ФС РФ. 
5 февраля 2011 года глава МИД РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Хиллари Клинтон обменялись в Мюнхене ратификационными грамотами договора, и он вступил в силу. Он получил неофициальное название СНВ-3.
Документ был рассчитан на 10 лет с возможной пролонгацией по взаимной договоренности сторон на пять лет. 
Для решения вопросов практической реализации ДСНВ была создана двусторонняя консультативная комиссия (ДКК). Состоялось 19 сессий ДКК, последняя из которых прошла в октябре 2021 года в Женеве.
К 5 февраля 2018 года (контрольной дате по договору) Россия свои обязательства по сокращению СНВ выполнила полностью. По состоянию на эту дату российский суммарный потенциал СНВ составил:
– 527 единиц для развернутых МБР, БРПЛ и ТБ;
– 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ;
– 779 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ.
По состоянию на 1 сентября 2022 года, Российская Федерация располагала 540 развернутыми носителями СНВ (МБР, БРПЛ, ТБ) и 1549 боезарядами. Суммарное количество развернутых и неразвёрнутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ на указанную дату составило 759 единиц.
США при наступлении контрольной даты тоже заявили о достижении согласованных суммарных количественных уровней СНВ. Однако выход на установленные договором показатели был достигнут американской стороной в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из засчета части американских СНВ, объявленных "переоборудованными". Речь идет о 56 пусковых установках БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелом бомбардировщике В-52Н. США также отказались включать в засчет по ДСНВ четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, которые американцы переименовали в не предусмотренную договором категорию "учебных шахт". По данным МИД РФ, с учетом этих средств превышение США разрешенного договором суммарного количества ТБ и ПУ МБР и БРПЛ составляет 101 единицу.
Как не отражающие реального положения дел были обозначены и те данные, которые американская сторона заявила на 1 сентября 2022 года (659 развернутых носителей, 1420 числящихся за ними по ДСНВ боезарядов и 800 единиц развернутых и неразвернутых ПУ МБР, БРПЛ и ТБ).
С 2018 года Российская Федерация неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия договора о СНВ после 5 февраля 2021 года. 
После периода острой критики договора первой администрацией президента США Дональда Трампа, которая прямо поставила под сомнение целесообразность его продления, сменившая ее команда Джо Байдена в январе 2021 года пошла на пролонгацию договора на пять лет без предварительных условий, как это изначально предлагала российская сторона. Соглашение о продлении было заключено 26 января 2021 года в форме обмена нотами. Оно вступило в силу 3 февраля 2021 года, после того как стороны уведомили друг друга о завершении необходимых внутригосударственных процедур.
В российском МИД отметили, что договор "будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений, дополнений, до 5 февраля 2026 года". 
Диалог России и США в рамках ДСНВ был прерван после начала военной спецоперации на Украине.
В 2022 году по вине США появились дополнительные препятствия для возобновления инспекционной деятельности по договору, приостановленной по обоюдному согласию сторон в 2020 году в свете сложной эпидемиологической обстановки. Союзники Вашингтона закрыли свое воздушное пространство для транзитных полетов и технических остановок российских самолетов, доставляющих инспекторов в США. Членам российских инспекционных групп и летных экипажей чинились препятствия в получении транзитных виз, в то время как у американской стороны всех этих проблем не было.
В августе 2022 года Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за политики американских коллег.
В конце января 2023 года Госдепартамент США обвинил Москву в блокировании американских инспекций по ДСНВ на свои стратегические объекты. В российском МИДе отметили, что США странно требовать от России возобновления мероприятий, когда Киев пытался ударить по объектам дальней авиации при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии Вашингтона. 
21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из договора. 28 февраля 2023 года Федеральный закон о приостановлении действия ДСНВ вступил в силу. 
В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей. 
3 февраля 2026 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получила ответа от Соединенных Штатов Америки на инициативу России по ДСНВ.
 
ЭкономикаОбществоСШАРФМОСКВАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий МедведевМИДМИД РФКонгресс США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала