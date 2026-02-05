https://1prime.ru/20260205/sovkombank-867212081.html

Совкомбанк запускает особую акцию для майнеров и хостеров

Совкомбанк запускает особую акцию для майнеров и хостеров - 05.02.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк запускает особую акцию для майнеров и хостеров

Корпоративным клиентам Совкомбанка, связанным с майнингом, в рамках акции предложат бесплатное ведение счета, в том числе интернет банкинг, льготные условия по... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T14:38+0300

2026-02-05T14:38+0300

2026-02-05T14:38+0300

финансы

банки

совкомбанк

цод

майнинг

биткоин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0e/855780606_67:0:1866:1012_1920x0_80_0_0_c828ab20720319d49f5116c01daa5704.jpg

МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Корпоративным клиентам Совкомбанка, связанным с майнингом, в рамках акции предложат бесплатное ведение счета, в том числе интернет банкинг, льготные условия по валютному контролю и прочие преимущества. Для клиентов сегмента МСБ дополнительно предлагаются бесплатные переводы на счета физических лиц внутри банка на сумму до миллиона рублей. Участниками акции могут стать новые клиенты банка, зарегистрированные в реестре майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. Кроме того, Совкомбанк предлагает корпоративным клиентам кредитование под залог биткоина. Продуктом могут воспользоваться все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые легально владеют цифровым активом. Это позволит им привлечь средства для бизнеса, не продавая активы. "Майнинг перестал быть нишевой "добычей биткоина" – он превратился в инвестиционный класс с предсказуемой доходностью, сроком окупаемости и рисками, поддающимися управлению", — прокомментировала запуск акции комплаенс директор Совкомбанка Марина Бурдонова. По ее словам, банкк видит потенциал партнерства со всеми участниками криптоиндустрии – от майнеров и операторов ЦОД до криптобирж и обменников. Для каждого сегмента разрабатываются специализированные продукты, такие как РКО со специальными возможностями и условиями, кредиты и проектное финансирование, а также инструменты управления рисками.

https://1prime.ru/20251215/sovkombank-865572483.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, совкомбанк, цод, майнинг, биткоин