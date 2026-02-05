Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк запускает особую акцию для майнеров и хостеров - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/sovkombank-867212081.html
Совкомбанк запускает особую акцию для майнеров и хостеров
Совкомбанк запускает особую акцию для майнеров и хостеров - 05.02.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк запускает особую акцию для майнеров и хостеров
Корпоративным клиентам Совкомбанка, связанным с майнингом, в рамках акции предложат бесплатное ведение счета, в том числе интернет банкинг, льготные условия по... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T14:38+0300
2026-02-05T14:38+0300
финансы
банки
совкомбанк
цод
майнинг
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0e/855780606_67:0:1866:1012_1920x0_80_0_0_c828ab20720319d49f5116c01daa5704.jpg
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Корпоративным клиентам Совкомбанка, связанным с майнингом, в рамках акции предложат бесплатное ведение счета, в том числе интернет банкинг, льготные условия по валютному контролю и прочие преимущества. Для клиентов сегмента МСБ дополнительно предлагаются бесплатные переводы на счета физических лиц внутри банка на сумму до миллиона рублей. Участниками акции могут стать новые клиенты банка, зарегистрированные в реестре майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. Кроме того, Совкомбанк предлагает корпоративным клиентам кредитование под залог биткоина. Продуктом могут воспользоваться все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые легально владеют цифровым активом. Это позволит им привлечь средства для бизнеса, не продавая активы. "Майнинг перестал быть нишевой "добычей биткоина" – он превратился в инвестиционный класс с предсказуемой доходностью, сроком окупаемости и рисками, поддающимися управлению", — прокомментировала запуск акции комплаенс директор Совкомбанка Марина Бурдонова. По ее словам, банкк видит потенциал партнерства со всеми участниками криптоиндустрии – от майнеров и операторов ЦОД до криптобирж и обменников. Для каждого сегмента разрабатываются специализированные продукты, такие как РКО со специальными возможностями и условиями, кредиты и проектное финансирование, а также инструменты управления рисками.
https://1prime.ru/20251215/sovkombank-865572483.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0e/855780606_292:0:1641:1012_1920x0_80_0_0_46c3e8787eb66c6693be67e3b4bb7d23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, совкомбанк, цод, майнинг, биткоин
Финансы, Банки, Совкомбанк, ЦОД, майнинг, Биткоин
14:38 05.02.2026
 
Совкомбанк запускает особую акцию для майнеров и хостеров

Совкомбанк расширяет возможности кредитования под залог биткоина

© Фото : СовкомбанкСовкомбанк
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
© Фото : Совкомбанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Корпоративным клиентам Совкомбанка, связанным с майнингом, в рамках акции предложат бесплатное ведение счета, в том числе интернет банкинг, льготные условия по валютному контролю и прочие преимущества.
Для клиентов сегмента МСБ дополнительно предлагаются бесплатные переводы на счета физических лиц внутри банка на сумму до миллиона рублей. Участниками акции могут стать новые клиенты банка, зарегистрированные в реестре майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры.
Стенд Совкомбанка на форуме Финополис - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Совкомбанк организовал синдицированный кредит более чем на 43 млрд рублей
15 декабря 2025, 17:02
Кроме того, Совкомбанк предлагает корпоративным клиентам кредитование под залог биткоина. Продуктом могут воспользоваться все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые легально владеют цифровым активом. Это позволит им привлечь средства для бизнеса, не продавая активы.
"Майнинг перестал быть нишевой "добычей биткоина" – он превратился в инвестиционный класс с предсказуемой доходностью, сроком окупаемости и рисками, поддающимися управлению", — прокомментировала запуск акции комплаенс директор Совкомбанка Марина Бурдонова.
По ее словам, банкк видит потенциал партнерства со всеми участниками криптоиндустрии – от майнеров и операторов ЦОД до криптобирж и обменников. Для каждого сегмента разрабатываются специализированные продукты, такие как РКО со специальными возможностями и условиями, кредиты и проектное финансирование, а также инструменты управления рисками.
 
ФинансыБанкиСовкомбанкЦОДмайнингБиткоин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала