Совкомбанк запускает особую акцию для майнеров и хостеров
Совкомбанк запускает особую акцию для майнеров и хостеров
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Корпоративным клиентам Совкомбанка, связанным с майнингом, в рамках акции предложат бесплатное ведение счета, в том числе интернет банкинг, льготные условия по валютному контролю и прочие преимущества. Для клиентов сегмента МСБ дополнительно предлагаются бесплатные переводы на счета физических лиц внутри банка на сумму до миллиона рублей. Участниками акции могут стать новые клиенты банка, зарегистрированные в реестре майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. Кроме того, Совкомбанк предлагает корпоративным клиентам кредитование под залог биткоина. Продуктом могут воспользоваться все юрлица и индивидуальные предприниматели, которые легально владеют цифровым активом. Это позволит им привлечь средства для бизнеса, не продавая активы. "Майнинг перестал быть нишевой "добычей биткоина" – он превратился в инвестиционный класс с предсказуемой доходностью, сроком окупаемости и рисками, поддающимися управлению", — прокомментировала запуск акции комплаенс директор Совкомбанка Марина Бурдонова. По ее словам, банкк видит потенциал партнерства со всеми участниками криптоиндустрии – от майнеров и операторов ЦОД до криптобирж и обменников. Для каждого сегмента разрабатываются специализированные продукты, такие как РКО со специальными возможностями и условиями, кредиты и проектное финансирование, а также инструменты управления рисками.
Совкомбанк запускает особую акцию для майнеров и хостеров
