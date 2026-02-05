В четверг заканчивается срок действия ДСНВ-3

https://1prime.ru/20260205/srok-867194425.html

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) заканчивается в четверг. Россия, как заявил осенью 2025 года президент РФ Владимир Путин, в течение года продолжит придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Москва до сих пор не получила официальный ответ он Вашингтона на свою инициативу, но будет действовать взвешенно и ответственно. ДСНВ, предусматривающий сокращение ядерных арсеналов сторон, был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Документ пришел на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года. С 2018 года Россия неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия ДСНВ после 5 февраля 2021 года, и США в январе 2021 года пошли на пролонгацию договора на пять лет без предварительных условий, как это изначально предлагала российская сторона. Диалог РФ и США в рамках ДСНВ прервался после начала военной спецоперации на Украине. В августе 2022 года Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по ДСНВ из-за политики американцев. Путин 21 февраля 2023 года заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом президент РФ подчеркнул, что Москва не выходит из договора. Двадцать восьмого февраля 2023-го закон о приостановлении действия ДСНВ вступил в силу. В сентябре 2025 года Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай. Официальный ответ от США на инициативу России по ДСНВ не поступил, заявил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в среду подчеркнул, что в ситуации с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки, отметил Ушаков. В минувший вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности и что предложение России остается на повестке дня. Делать новый договор в сфере стратегической стабильности на смену ДСНВ долго и сложно, здесь много факторов, говорил Песков. Китай против включения в потенциальный договор по стратстабильности, как с ДСНВ между РФ и США, отмечал он. Россия не будет направлять США демарши об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом Россия не собирается поддаваться на провокации и ввязываться в гонку вооружений после истечения срока действия ДСНВ, говорил он. Россия учтет отсутствие ответа США на инициативу Путина по ДСНВ при определении политики в сфере стратегических вооружений, заявило в среду министерство иностранных дел РФ. По сути речь идет том, что эти идеи преднамеренно оставлены без ответа, подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление, добавили в российском дипломатическом ведомстве. Стороны больше не связаны договором, и Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности, говорится в заявлении. Вместе с тем Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога, подчеркнули в министерстве. ДСНВ предусматривал реальные, поддающиеся проверке и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. Согласно его положениям, через семь лет после вступления в силу - к февралю 2018 года - и в последующий период суммарные показатели СНВ у каждой из сторон не должны были превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми носителями, а также 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков. К 5 февраля 2018 года (контрольной дате по договору) Россия свои обязательства по сокращению СНВ выполнила полностью. По состоянию на эту дату российский суммарный потенциал СНВ составил 527 единиц для развернутых МБР, БРПЛ и ТБ; 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ; 779 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ. По состоянию на 1 сентября 2022 года Россия располагала 540 развернутыми носителями СНВ и 1549 боезарядами. Суммарное количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ на указанную дату составило 759 единиц. США при наступлении контрольной даты тоже заявили о достижении согласованных суммарных количественных уровней СНВ. Однако выход на установленные Договором показатели был достигнут американской стороной в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из засчета части американских СНВ, объявленных "переоборудованными". Речь идет о 56 пусковых установках БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелом бомбардировщике В-52Н. США также отказались включать в засчет по ДСНВ четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, которые американцы переименовали в не предусмотренную Договором категорию "учебных шахт". По данным МИД РФ, с учетом этих средств превышение США разрешенного Договором суммарного количества ТБ и ПУ МБР и БРПЛ составляет 101 единицу.

