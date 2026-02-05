https://1prime.ru/20260205/ssha-867194871.html

В США предупредили о последствиях отказа Трампа от дипломатии

В США предупредили о последствиях отказа Трампа от дипломатии - 05.02.2026, ПРАЙМ

В США предупредили о последствиях отказа Трампа от дипломатии

Если администрация Дональда Трампа откажется от дипломатии и будет наращивать ядерный арсенал, это может спровоцировать Россию и Китай и привести к многолетней... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T00:37+0300

2026-02-05T00:37+0300

2026-02-05T00:37+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

китай

рф

дональд трамп

владимир путин

new york times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867194871.jpg?1770241038

ВАШИНГТОН, 5 фев – ПРАЙМ. Если администрация Дональда Трампа откажется от дипломатии и будет наращивать ядерный арсенал, это может спровоцировать Россию и Китай и привести к многолетней трёхсторонней гонке вооружений, полагает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. "Если администрация Трампа продолжит блокировать дипломатию по контролю над ядерным оружием с Россией и решит увеличить число ядерных вооружений в развернутом стратегическом арсенале США, это лишь приведёт к тому, что Россия последует тому же примеру, а Китай ускорит наращивание своего стратегического потенциала, чтобы сохранить возможность стратегического ядерного возмездия в отношении Соединённых Штатов. Такой сценарий может вызвать многолетнее и опасное трёхстороннее наращивание ядерных вооружений", - говорится в заявлении Кимбалла на сайте ассоциации. По словам Кимбалла, более безопасным и разумным подходом было бы, если бы Трамп и президент России Владимир Путин пообещали сохранять взаимные ограничения на свои стратегические ядерные арсеналы и возобновили двусторонние переговоры о дальнейших сокращениях ядерного оружия. Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай. ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года. Договор предусматривал реальные, поддающиеся проверке и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. Согласно его положениям, через семь лет после вступления в силу - к февралю 2018 года - и в последующий период суммарные показатели СНВ у каждой из сторон не должны были превышать 700 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков, 1550 ядерных боезарядов, засчитываемых за развёрнутыми носителями, а также 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков. ДСНВ был продлён на пять лет в феврале 2021 года и после обмена дипломатическими нотами между Россией и США.

сша

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, китай, рф, дональд трамп, владимир путин, new york times