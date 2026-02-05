https://1prime.ru/20260205/ssha-867200002.html

В США расследуют предполагаемую дискриминацию белых сотрудников в Nike

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Комиссия по равным возможностям трудоустройства США (EEOC) сообщила о начале расследования предполагаемой дискриминации белых сотрудников и соискателей работы в компании Nike ради достижения целевых показателей по программам разнообразия. "EEOC сегодня объявила о подаче иска в федеральный суд с требованием обязать компанию Nike предоставить информацию, касающуюся обвинений в дискриминации белых сотрудников, в том числе в связи с целевыми показателями Nike по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности к 2025 году", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Согласно материалам расследования, компания могла систематически применять дискриминационные методы в отношении белых сотрудников, соискателей и стажеров при принятии решений о найме, продвижении по службе, понижении в должности или увольнении. Отмечается, что комиссия запросила от Nike данные, начиная с 2018 года.

2026

