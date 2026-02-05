Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260205/ssha-867201015.html
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Отказ США от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) выглядит для России как агрессивный шаг, заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Самая большая проблема заключается в том, что мы отбрасываем структуры прошлого на 100%, &lt;…&gt; но для русских это выглядит так, как будто мы готовимся к атаке", — подчеркнул он. Эксперт отметил, что на протяжении долгих лет система контроля над вооружениями играла ключевую роль в стратегических отношениях между Москвой и Вашингтоном, способствуя снижению напряженности и улучшению прозрачности в военной сфере между двумя странами. "Российская интерпретация может быть такова: эти люди (Американцы. — Прим. Ред.) не заинтересованы в мирном сосуществовании", — заключил Макгрегор. Договор между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений завершил свое действие 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы соблюдать положения соглашения в течение года после его истечения. Однако, как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, США пока не отреагировали на это предложение. Кремль подчеркнул, что истечение срока действия ДСНВ негативно отразится на стратегической безопасности, и инициатива России остается актуальной.
07:30 05.02.2026
 
"Готовимся к атаке": в США обратились к России с жестким предупреждением

Полковник Макгрегор: нежелание США продлевать ДСНВ подает России плохой сигнал

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Отказ США от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) выглядит для России как агрессивный шаг, заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Самая большая проблема заключается в том, что мы отбрасываем структуры прошлого на 100%, <…> но для русских это выглядит так, как будто мы готовимся к атаке", — подчеркнул он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после авиаудара ВС России
05:55
Эксперт отметил, что на протяжении долгих лет система контроля над вооружениями играла ключевую роль в стратегических отношениях между Москвой и Вашингтоном, способствуя снижению напряженности и улучшению прозрачности в военной сфере между двумя странами.
"Российская интерпретация может быть такова: эти люди (Американцы. — Прим. Ред.) не заинтересованы в мирном сосуществовании", — заключил Макгрегор.
Договор между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений завершил свое действие 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы соблюдать положения соглашения в течение года после его истечения. Однако, как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, США пока не отреагировали на это предложение. Кремль подчеркнул, что истечение срока действия ДСНВ негативно отразится на стратегической безопасности, и инициатива России остается актуальной.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Украине сообщили плохие новости после нового решения ЕС
06:32
 
