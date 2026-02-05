https://1prime.ru/20260205/ssha-867212501.html

СМИ рассказали, что задумали США после окончания срока действия ДСНВ

Белый дом не продлевает действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поскольку планирует включить Китай в соглашение, сообщает CNN. | 05.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Белый дом не продлевает действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поскольку планирует включить Китай в соглашение, сообщает CNN. "Конечно, у США есть свои причины для того, чтобы допустить прекращение действия ДСНВ с Россией, и не в последнюю очередь это связано с желанием включить Китай, восходящую ядерную державу, в будущие соглашения", — говорится в материале.Сообщается, что завершение действия договора символизирует конец периода, когда Вашингтон был готов ограничивать свой арсенал. Срок действия соглашения между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подошел к концу 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин выражал готовность страны следовать его условиям еще в течение года. В Кремле отмечали, что истечение срока договора негативно повлияет на стратегическую безопасность, и предложение России остается в силе.

