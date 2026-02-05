https://1prime.ru/20260205/ssha-867212501.html
СМИ рассказали, что задумали США после окончания срока действия ДСНВ
СМИ рассказали, что задумали США после окончания срока действия ДСНВ - 05.02.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что задумали США после окончания срока действия ДСНВ
Белый дом не продлевает действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поскольку планирует включить Китай в соглашение, сообщает CNN. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T14:43+0300
2026-02-05T14:43+0300
2026-02-05T14:43+0300
вашингтон
владимир путин
cnn
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699190_0:273:3157:2048_1920x0_80_0_0_3a42921a046f92f1d482fdd964ee2ea5.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Белый дом не продлевает действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поскольку планирует включить Китай в соглашение, сообщает CNN. "Конечно, у США есть свои причины для того, чтобы допустить прекращение действия ДСНВ с Россией, и не в последнюю очередь это связано с желанием включить Китай, восходящую ядерную державу, в будущие соглашения", — говорится в материале.Сообщается, что завершение действия договора символизирует конец периода, когда Вашингтон был готов ограничивать свой арсенал. Срок действия соглашения между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подошел к концу 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин выражал готовность страны следовать его условиям еще в течение года. В Кремле отмечали, что истечение срока договора негативно повлияет на стратегическую безопасность, и предложение России остается в силе.
https://1prime.ru/20260205/ssha-867201015.html
https://1prime.ru/20260205/finlyandiya-867200773.html
вашингтон
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699190_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_5a733ca772090ba763f17725932a042b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, владимир путин, cnn, китай, сша
ВАШИНГТОН, Владимир Путин, CNN, КИТАЙ, США
СМИ рассказали, что задумали США после окончания срока действия ДСНВ
CNN: США не продлевают ДСНВ из-за намерений включить в соглашение Китай