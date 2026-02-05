Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом не продлевает действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поскольку планирует включить Китай в соглашение, сообщает CNN. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T14:43+0300
2026-02-05T14:43+0300
вашингтон
владимир путин
cnn
китай
сша
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Белый дом не продлевает действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поскольку планирует включить Китай в соглашение, сообщает CNN. "Конечно, у США есть свои причины для того, чтобы допустить прекращение действия ДСНВ с Россией, и не в последнюю очередь это связано с желанием включить Китай, восходящую ядерную державу, в будущие соглашения", — говорится в материале.Сообщается, что завершение действия договора символизирует конец периода, когда Вашингтон был готов ограничивать свой арсенал. Срок действия соглашения между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подошел к концу 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин выражал готовность страны следовать его условиям еще в течение года. В Кремле отмечали, что истечение срока договора негативно повлияет на стратегическую безопасность, и предложение России остается в силе.
вашингтон, владимир путин, cnn, китай, сша
ВАШИНГТОН, Владимир Путин, CNN, КИТАЙ, США
14:43 05.02.2026
 
СМИ рассказали, что задумали США после окончания срока действия ДСНВ

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Белый дом не продлевает действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поскольку планирует включить Китай в соглашение, сообщает CNN.
"Конечно, у США есть свои причины для того, чтобы допустить прекращение действия ДСНВ с Россией, и не в последнюю очередь это связано с желанием включить Китай, восходящую ядерную державу, в будущие соглашения", — говорится в материале.
Сообщается, что завершение действия договора символизирует конец периода, когда Вашингтон был готов ограничивать свой арсенал.
Срок действия соглашения между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подошел к концу 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин выражал готовность страны следовать его условиям еще в течение года.
В Кремле отмечали, что истечение срока договора негативно повлияет на стратегическую безопасность, и предложение России остается в силе.
ВАШИНГТОН Владимир Путин CNN КИТАЙ США
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
