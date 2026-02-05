Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США высказались о войне с Россией после истечения срока ДСНВ
В США высказались о войне с Россией после истечения срока ДСНВ
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ядерная война между США и Россией стала более вероятной из-за истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер."Мы на порядок приблизи вероятность ядерной войны между США и Россией, а также с Китаем", — предупредил он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.По словам эксперта, это событие имеет разрушительное значение для всей планеты.Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин объявлял о готовности России придерживаться ограничений в течение года после истечения договора. В Кремле заявляли, что прекращение соглашения плохо скажется на стратегической безопасности, предложение остается на повестке дня.
17:15 05.02.2026
 
В США высказались о войне с Россией после истечения срока ДСНВ

Риттер: ядерная война между США и РФ стала ближе из-за истечения срока ДСНВ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ядерная война между США и Россией стала более вероятной из-за истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер.
"Мы на порядок приблизи вероятность ядерной войны между США и Россией, а также с Китаем", — предупредил он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
По словам эксперта, это событие имеет разрушительное значение для всей планеты.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин объявлял о готовности России придерживаться ограничений в течение года после истечения договора. В Кремле заявляли, что прекращение соглашения плохо скажется на стратегической безопасности, предложение остается на повестке дня.
РОССИЯ США Мировая экономика Скотт Риттер Владимир Путин ЦРУ
 
 
Заголовок открываемого материала