https://1prime.ru/20260205/ssha-867217394.html
В США высказались о войне с Россией после истечения срока ДСНВ
В США высказались о войне с Россией после истечения срока ДСНВ - 05.02.2026, ПРАЙМ
В США высказались о войне с Россией после истечения срока ДСНВ
Ядерная война между США и Россией стала более вероятной из-за истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T17:15+0300
2026-02-05T17:15+0300
2026-02-05T17:15+0300
россия
сша
мировая экономика
скотт риттер
владимир путин
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ядерная война между США и Россией стала более вероятной из-за истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер."Мы на порядок приблизи вероятность ядерной войны между США и Россией, а также с Китаем", — предупредил он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.По словам эксперта, это событие имеет разрушительное значение для всей планеты.Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин объявлял о готовности России придерживаться ограничений в течение года после истечения договора. В Кремле заявляли, что прекращение соглашения плохо скажется на стратегической безопасности, предложение остается на повестке дня.
https://1prime.ru/20260205/nato-867217087.html
https://1prime.ru/20260205/putin-867216158.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:12:2539:1917_1920x0_80_0_0_60a5d2d9f8c54929e623033c5acc62a4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, мировая экономика, скотт риттер, владимир путин, цру
РОССИЯ, США, Мировая экономика, Скотт Риттер, Владимир Путин, ЦРУ
В США высказались о войне с Россией после истечения срока ДСНВ
Риттер: ядерная война между США и РФ стала ближе из-за истечения срока ДСНВ