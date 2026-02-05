https://1prime.ru/20260205/ssha-867217394.html

В США высказались о войне с Россией после истечения срока ДСНВ

2026-02-05T17:15+0300

россия

сша

мировая экономика

скотт риттер

владимир путин

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ядерная война между США и Россией стала более вероятной из-за истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер."Мы на порядок приблизи вероятность ядерной войны между США и Россией, а также с Китаем", — предупредил он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.По словам эксперта, это событие имеет разрушительное значение для всей планеты.Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин объявлял о готовности России придерживаться ограничений в течение года после истечения договора. В Кремле заявляли, что прекращение соглашения плохо скажется на стратегической безопасности, предложение остается на повестке дня.

