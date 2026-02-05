Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число увольнений в США в январе превысило 108 тысяч человек - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260205/ssha-867220518.html
Число увольнений в США в январе превысило 108 тысяч человек
Число увольнений в США в январе превысило 108 тысяч человек - 05.02.2026, ПРАЙМ
Число увольнений в США в январе превысило 108 тысяч человек
Число увольнений в США в январе превысило 108 тысяч человек и стало максимальным для этого месяца с 2009 года, выяснило РИА Новости по данным аналитической... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T18:38+0300
2026-02-05T18:38+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/31/770043150_0:133:1500:977_1920x0_80_0_0_e6c96d927328ce3dca096dff65d382b7.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Число увольнений в США в январе превысило 108 тысяч человек и стало максимальным для этого месяца с 2009 года, выяснило РИА Новости по данным аналитической компании в сфере трудоустройства Challenger, Gray &amp; Christmas. Так, американские компании сократили 108 435 сотрудников. "Январский показатель стал самым высоким для этого месяца с 2009 года, когда было объявлено о 241 749 сокращениях", - пишут аналитики. При этом еще в декабре американцы уволили 35 553 сотрудников. Таким образом, число сокращений подскочило втрое в месячном выражении. Больше всего сотрудников в январе уволили компании транспортной отрасли (31 243 человек). Помимо этого, высокий уровень сокращений наблюдался в секторе технологий (22 291 человек) и здравоохранения (17 107 человек).
https://1prime.ru/20260128/amazon--866971206.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77004/31/770043150_86:0:1419:1000_1920x0_80_0_0_e52c656b2868fc93178da709708d068b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, промышленность, сша
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, США
18:38 05.02.2026
 
Число увольнений в США в январе превысило 108 тысяч человек

Американские компании в январе уволили рекордное с 2009 г число сотрудников, более 108 тыс

© fotolia.com / apopsУвольнение
Увольнение - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Увольнение. Архивное фото
© fotolia.com / apops
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Число увольнений в США в январе превысило 108 тысяч человек и стало максимальным для этого месяца с 2009 года, выяснило РИА Новости по данным аналитической компании в сфере трудоустройства Challenger, Gray & Christmas.
Так, американские компании сократили 108 435 сотрудников. "Январский показатель стал самым высоким для этого месяца с 2009 года, когда было объявлено о 241 749 сокращениях", - пишут аналитики.
При этом еще в декабре американцы уволили 35 553 сотрудников. Таким образом, число сокращений подскочило втрое в месячном выражении.
Больше всего сотрудников в январе уволили компании транспортной отрасли (31 243 человек). Помимо этого, высокий уровень сокращений наблюдался в секторе технологий (22 291 человек) и здравоохранения (17 107 человек).
Логотип компании Amazon - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Amazon сократит еще 16 тысяч сотрудников
28 января, 14:02
 
ЭкономикаМировая экономикаПромышленностьСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала