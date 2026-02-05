https://1prime.ru/20260205/ssha-867220518.html
Число увольнений в США в январе превысило 108 тысяч человек
Число увольнений в США в январе превысило 108 тысяч человек
2026-02-05T18:38+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Число увольнений в США в январе превысило 108 тысяч человек и стало максимальным для этого месяца с 2009 года, выяснило РИА Новости по данным аналитической компании в сфере трудоустройства Challenger, Gray & Christmas. Так, американские компании сократили 108 435 сотрудников. "Январский показатель стал самым высоким для этого месяца с 2009 года, когда было объявлено о 241 749 сокращениях", - пишут аналитики. При этом еще в декабре американцы уволили 35 553 сотрудников. Таким образом, число сокращений подскочило втрое в месячном выражении. Больше всего сотрудников в январе уволили компании транспортной отрасли (31 243 человек). Помимо этого, высокий уровень сокращений наблюдался в секторе технологий (22 291 человек) и здравоохранения (17 107 человек).
