ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 2,15 процента
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам прошедшего заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, следует из сообщения регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ. Таким образом, ставка сохранена пятый раз подряд после семи снижений подряд.Регулятор отмечает, что экономика остается устойчивой в сложных глобальных условиях, при этом ее перспективы по-прежнему остаются неопределенными, в частности из-за мировой торговой политики и геополитической напряженности.ЕЦБ намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. В связи с этим центробанк будет придерживаться постепенного подхода при определении денежно-кредитной политики, от заседания к заседанию, в зависимости от поступающих экономических данных.
