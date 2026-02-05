https://1prime.ru/20260205/t-bank-867209259.html
Т-Банк работает над устранением сбоя
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Т-Банк работает над устранением сбоя в мобильном приложении, выяснил корреспондент РИА Новости. "Вход в приложение и личный кабинет может работать нестабильно. Исправляем ситуацию", - сообщили в колл-центре Т-Банка. Ранее пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения. Согласно данным сервиса Downdetector, на 12.55 мск количество жалоб за сутки превысило 13,7 тысячи. "К сожалению, эта ситуация именно в приложении Т-Банка и в личном кабинете", - отметил сотрудник колл-центра кредитной организации. Он посоветовал попробовать войти в мобильное приложение через 30 минут, либо через час.
