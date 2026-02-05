Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Т-Банк работает над устранением сбоя - 05.02.2026
Т-Банк работает над устранением сбоя
Т-Банк работает над устранением сбоя - 05.02.2026, ПРАЙМ
Т-Банк работает над устранением сбоя
Т-Банк работает над устранением сбоя в мобильном приложении, выяснил корреспондент РИА Новости. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T13:22+0300
2026-02-05T13:22+0300
банки
финансы
технологии
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852390933_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_bd48b815ec76c69368b81f4c29c25e7d.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Т-Банк работает над устранением сбоя в мобильном приложении, выяснил корреспондент РИА Новости. "Вход в приложение и личный кабинет может работать нестабильно. Исправляем ситуацию", - сообщили в колл-центре Т-Банка. Ранее пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения. Согласно данным сервиса Downdetector, на 12.55 мск количество жалоб за сутки превысило 13,7 тысячи. "К сожалению, эта ситуация именно в приложении Т-Банка и в личном кабинете", - отметил сотрудник колл-центра кредитной организации. Он посоветовал попробовать войти в мобильное приложение через 30 минут, либо через час.
банки, финансы, технологии, downdetector
Банки, Финансы, Технологии, Downdetector
13:22 05.02.2026
 
Т-Банк работает над устранением сбоя

Т-Банк работает над устранением сбоя в мобильном приложении

Банкоматы Т-Банка
Банкоматы Т-Банка
Банкоматы Т-Банка. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Т-Банк работает над устранением сбоя в мобильном приложении, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Вход в приложение и личный кабинет может работать нестабильно. Исправляем ситуацию", - сообщили в колл-центре Т-Банка.
Ранее пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения.
Согласно данным сервиса Downdetector, на 12.55 мск количество жалоб за сутки превысило 13,7 тысячи.
"К сожалению, эта ситуация именно в приложении Т-Банка и в личном кабинете", - отметил сотрудник колл-центра кредитной организации.
Он посоветовал попробовать войти в мобильное приложение через 30 минут, либо через час.
 
