Т-Банк работает над устранением сбоя

Т-Банк работает над устранением сбоя в мобильном приложении, выяснил корреспондент РИА Новости. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T13:22+0300

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Т-Банк работает над устранением сбоя в мобильном приложении, выяснил корреспондент РИА Новости. "Вход в приложение и личный кабинет может работать нестабильно. Исправляем ситуацию", - сообщили в колл-центре Т-Банка. Ранее пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения. Согласно данным сервиса Downdetector, на 12.55 мск количество жалоб за сутки превысило 13,7 тысячи. "К сожалению, эта ситуация именно в приложении Т-Банка и в личном кабинете", - отметил сотрудник колл-центра кредитной организации. Он посоветовал попробовать войти в мобильное приложение через 30 минут, либо через час.

