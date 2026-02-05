Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грузооборот таможен на Дальнем Востоке в 2025 году вырос на 10,6% - 05.02.2026, ПРАЙМ
Грузооборот таможен на Дальнем Востоке в 2025 году вырос на 10,6%
Грузооборот таможен на Дальнем Востоке в 2025 году вырос на 10,6% - 05.02.2026, ПРАЙМ
Грузооборот таможен на Дальнем Востоке в 2025 году вырос на 10,6%
Грузооборот таможен на Дальнем Востоке в 2025 году вырос на 10,6% и достиг 231 миллиона тонн, сообщает Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ). | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T05:36+0300
2026-02-05T05:36+0300
экономика
россия
дальний восток
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867199058.jpg?1770258990
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - ПРАЙМ. Грузооборот таможен на Дальнем Востоке в 2025 году вырос на 10,6% и достиг 231 миллиона тонн, сообщает Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ). Таможенники ДФО провели заседание, на котором подвели итоги работы 2025 года и определили задачи на 2026 год. "По итогам прошедшего года грузооборот в Дальневосточном регионе увеличился на 10,6% и достиг 231 миллиона тонн", - говорится в сообщении. В ДВТУ отметили, что одной из ключевых задач на 2026 год стало увеличение пропускной способности пунктов пропуска. Типовое время досмотра грузового транспорта планируют довести до десяти минут в пяти пунктах пропуска Дальневосточного региона: МАПП Пограничный, ДАПП Марково, МАПП Краскино, МАПП Кани-Курган, МАПП Кяхта. Использование иных мест прибытия товаров, организация круглосуточного режима работы пунктов пропуска в 2025 году уже позволили увеличить пропускную способность трех автомобильных пунктов пропуска: МАПП Забайкальск (около 900 транспортных средств), МАПП Пограничный и МАПП Кани-Курган (порядка 400). "Важным направлением остается борьба с преступлениями и нарушениями таможенного законодательства. В 2025 году таможенными органами возбуждено 198 уголовных дел и 17 239 дел об административных правонарушениях. Конфискованное имущество на 259 миллионов рублей передано Минобороны России", - передает Дальневосточное таможенное управление.
дальний восток
россия, дальний восток, минобороны рф
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Минобороны РФ
05:36 05.02.2026
 
Грузооборот таможен на Дальнем Востоке в 2025 году вырос на 10,6%

Грузооборот таможен на Дальнем Востоке в 2025 году вырос на 10,6%

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - ПРАЙМ. Грузооборот таможен на Дальнем Востоке в 2025 году вырос на 10,6% и достиг 231 миллиона тонн, сообщает Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ).
Таможенники ДФО провели заседание, на котором подвели итоги работы 2025 года и определили задачи на 2026 год.
"По итогам прошедшего года грузооборот в Дальневосточном регионе увеличился на 10,6% и достиг 231 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
В ДВТУ отметили, что одной из ключевых задач на 2026 год стало увеличение пропускной способности пунктов пропуска. Типовое время досмотра грузового транспорта планируют довести до десяти минут в пяти пунктах пропуска Дальневосточного региона: МАПП Пограничный, ДАПП Марково, МАПП Краскино, МАПП Кани-Курган, МАПП Кяхта.
Использование иных мест прибытия товаров, организация круглосуточного режима работы пунктов пропуска в 2025 году уже позволили увеличить пропускную способность трех автомобильных пунктов пропуска: МАПП Забайкальск (около 900 транспортных средств), МАПП Пограничный и МАПП Кани-Курган (порядка 400).
"Важным направлением остается борьба с преступлениями и нарушениями таможенного законодательства. В 2025 году таможенными органами возбуждено 198 уголовных дел и 17 239 дел об административных правонарушениях. Конфискованное имущество на 259 миллионов рублей передано Минобороны России", - передает Дальневосточное таможенное управление.
 
ЭкономикаРОССИЯДальний ВостокМинобороны РФ
 
 
