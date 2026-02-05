https://1prime.ru/20260205/tamozhni-867199058.html

Грузооборот таможен на Дальнем Востоке в 2025 году вырос на 10,6%

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - ПРАЙМ. Грузооборот таможен на Дальнем Востоке в 2025 году вырос на 10,6% и достиг 231 миллиона тонн, сообщает Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ). Таможенники ДФО провели заседание, на котором подвели итоги работы 2025 года и определили задачи на 2026 год. "По итогам прошедшего года грузооборот в Дальневосточном регионе увеличился на 10,6% и достиг 231 миллиона тонн", - говорится в сообщении. В ДВТУ отметили, что одной из ключевых задач на 2026 год стало увеличение пропускной способности пунктов пропуска. Типовое время досмотра грузового транспорта планируют довести до десяти минут в пяти пунктах пропуска Дальневосточного региона: МАПП Пограничный, ДАПП Марково, МАПП Краскино, МАПП Кани-Курган, МАПП Кяхта. Использование иных мест прибытия товаров, организация круглосуточного режима работы пунктов пропуска в 2025 году уже позволили увеличить пропускную способность трех автомобильных пунктов пропуска: МАПП Забайкальск (около 900 транспортных средств), МАПП Пограничный и МАПП Кани-Курган (порядка 400). "Важным направлением остается борьба с преступлениями и нарушениями таможенного законодательства. В 2025 году таможенными органами возбуждено 198 уголовных дел и 17 239 дел об административных правонарушениях. Конфискованное имущество на 259 миллионов рублей передано Минобороны России", - передает Дальневосточное таможенное управление.

