Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Telegram не будет передавать данные переписок третьим лицам, заявил Дуров - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/telegram-867207731.html
Telegram не будет передавать данные переписок третьим лицам, заявил Дуров
Telegram не будет передавать данные переписок третьим лицам, заявил Дуров - 05.02.2026, ПРАЙМ
Telegram не будет передавать данные переписок третьим лицам, заявил Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам и проект скорее закроется, чем начнет это делать. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T12:18+0300
2026-02-05T12:18+0300
технологии
банки
финансы
павел дуров
telegram
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:70:640:430_1920x0_80_0_0_8c48eb1f63cb90d64491ed9710229982.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам и проект скорее закроется, чем начнет это делать. "Telegram не раскрыл ни одного байта данных о переписках третьим лицам за всю свою историю. И мы скорее закроем весь проект, чем начнем это делать", - написал Дуров в соцсети X. Аналогичное заявление Дуров делал в апреле 2025 года. Он утверждал, что в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения.
https://1prime.ru/20260124/ogranicheniya-866870334.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:10:640:490_1920x0_80_0_0_5bc5d59cde8b2cd81e73663b84d99ef9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, банки, финансы, павел дуров, telegram, ес
Технологии, Банки, Финансы, Павел Дуров, Telegram, ЕС
12:18 05.02.2026
 
Telegram не будет передавать данные переписок третьим лицам, заявил Дуров

Дуров: Telegram скорее закроется, чем начнет раскрывать данные о переписках

© instagram Павел Дуров
Павел Дуров
Павел Дуров . Архивное фото
© instagram
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам и проект скорее закроется, чем начнет это делать.
"Telegram не раскрыл ни одного байта данных о переписках третьим лицам за всю свою историю. И мы скорее закроем весь проект, чем начнем это делать", - написал Дуров в соцсети X.
Аналогичное заявление Дуров делал в апреле 2025 года. Он утверждал, что в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
В Госдуме объяснили причины ограничений WhatsApp* и Telegram
24 января, 23:28
 
ТехнологииБанкиФинансыПавел ДуровTelegramЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала