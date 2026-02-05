https://1prime.ru/20260205/telegram-867207731.html
Telegram не будет передавать данные переписок третьим лицам, заявил Дуров
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам и проект скорее закроется, чем начнет это делать. "Telegram не раскрыл ни одного байта данных о переписках третьим лицам за всю свою историю. И мы скорее закроем весь проект, чем начнем это делать", - написал Дуров в соцсети X. Аналогичное заявление Дуров делал в апреле 2025 года. Он утверждал, что в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения.
