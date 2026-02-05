https://1prime.ru/20260205/tovaroobmen-867227502.html

Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена

Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена - 05.02.2026, ПРАЙМ

Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена

Россия и Бразилия считают приоритетом расширение материальной базы двустороннего партнерства, которое позволит добиться роста товарообмена и содействовать его... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T23:48+0300

2026-02-05T23:48+0300

2026-02-05T23:48+0300

политика

россия

мировая экономика

бразилия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия и Бразилия считают приоритетом расширение материальной базы двустороннего партнерства, которое позволит добиться роста товарообмена и содействовать его диверсификации, говорится в совместном заявлении по итогам заседания двусторонней комиссии высокого уровня. Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьера РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. По итогам они подписали совместное заявление. Мишустин и Алкмин озвучили в числе приоритетов в деле укрепления двустороннего стратегического партнерства задачу расширения его материальной базы даже в контексте внешних вызовов с тем, чтобы нарастить товарообмен, а также содействовать диверсификации торговой номенклатуры, в том числе за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, говорится в документе. Стороны в совместном заявлении отметили высокий уровень взаимодействия между таможенными службами двух стран, направленного на содействие росту взаимной торговли и обеспечение ее безопасности и законности. Также отмечено плодотворное таможенное сотрудничество на площадке БРИКС, прежде всего, в сферах противодействия таможенным правонарушениям, цифровой трансформации и институционального развития. "Правительства двух стран подчеркнули важность обмена опытом и информацией в области современных платежных инструментов в рамках БРИКС. Констатировали высокий уровень отношений между центральными банками двух стран и поддержали укрепление диалога по вопросам финансовой повестки дня", - говорится в заявлении.

https://1prime.ru/20260205/forum-867226227.html

бразилия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, бразилия, рф, михаил мишустин