Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена - 05.02.2026, ПРАЙМ
Политика
Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена
Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена - 05.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена
Россия и Бразилия считают приоритетом расширение материальной базы двустороннего партнерства, которое позволит добиться роста товарообмена и содействовать его... | 05.02.2026, ПРАЙМ
россия, мировая экономика, бразилия, рф, михаил мишустин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, РФ, Михаил Мишустин
23:48 05.02.2026
 
Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена

Россия и Бразилия считают приоритетом расширение материальной базы партнерства

Флаг Бразилии
Флаг Бразилии
Флаг Бразилии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия и Бразилия считают приоритетом расширение материальной базы двустороннего партнерства, которое позволит добиться роста товарообмена и содействовать его диверсификации, говорится в совместном заявлении по итогам заседания двусторонней комиссии высокого уровня.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьера РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. По итогам они подписали совместное заявление.
Мишустин и Алкмин озвучили в числе приоритетов в деле укрепления двустороннего стратегического партнерства задачу расширения его материальной базы даже в контексте внешних вызовов с тем, чтобы нарастить товарообмен, а также содействовать диверсификации торговой номенклатуры, в том числе за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, говорится в документе.
Стороны в совместном заявлении отметили высокий уровень взаимодействия между таможенными службами двух стран, направленного на содействие росту взаимной торговли и обеспечение ее безопасности и законности. Также отмечено плодотворное таможенное сотрудничество на площадке БРИКС, прежде всего, в сферах противодействия таможенным правонарушениям, цифровой трансформации и институционального развития.
"Правительства двух стран подчеркнули важность обмена опытом и информацией в области современных платежных инструментов в рамках БРИКС. Констатировали высокий уровень отношений между центральными банками двух стран и поддержали укрепление диалога по вопросам финансовой повестки дня", - говорится в заявлении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин принял участие в российско-бразильском бизнес-форуме
Вчера, 22:26
 
Политика РОССИЯ Мировая экономика БРАЗИЛИЯ РФ Михаил Мишустин
 
 
