https://1prime.ru/20260205/tovaroobmen-867227502.html
Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена
Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена - 05.02.2026, ПРАЙМ
Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена
Россия и Бразилия считают приоритетом расширение материальной базы двустороннего партнерства, которое позволит добиться роста товарообмена и содействовать его... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T23:48+0300
2026-02-05T23:48+0300
2026-02-05T23:48+0300
политика
россия
мировая экономика
бразилия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_9d1b4690c736d14a4a5a6d0ed359808f.jpg
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия и Бразилия считают приоритетом расширение материальной базы двустороннего партнерства, которое позволит добиться роста товарообмена и содействовать его диверсификации, говорится в совместном заявлении по итогам заседания двусторонней комиссии высокого уровня. Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьера РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. По итогам они подписали совместное заявление. Мишустин и Алкмин озвучили в числе приоритетов в деле укрепления двустороннего стратегического партнерства задачу расширения его материальной базы даже в контексте внешних вызовов с тем, чтобы нарастить товарообмен, а также содействовать диверсификации торговой номенклатуры, в том числе за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, говорится в документе. Стороны в совместном заявлении отметили высокий уровень взаимодействия между таможенными службами двух стран, направленного на содействие росту взаимной торговли и обеспечение ее безопасности и законности. Также отмечено плодотворное таможенное сотрудничество на площадке БРИКС, прежде всего, в сферах противодействия таможенным правонарушениям, цифровой трансформации и институционального развития. "Правительства двух стран подчеркнули важность обмена опытом и информацией в области современных платежных инструментов в рамках БРИКС. Констатировали высокий уровень отношений между центральными банками двух стран и поддержали укрепление диалога по вопросам финансовой повестки дня", - говорится в заявлении.
https://1prime.ru/20260205/forum-867226227.html
бразилия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/93/841509396_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_f90785515d1da51450cfbc91d8c3a16b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, бразилия, рф, михаил мишустин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Россия и Бразилия назвали приоритетом расширение товарообмена
Россия и Бразилия считают приоритетом расширение материальной базы партнерства
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия и Бразилия считают приоритетом расширение материальной базы двустороннего партнерства, которое позволит добиться роста товарообмена и содействовать его диверсификации, говорится в совместном заявлении по итогам заседания двусторонней комиссии высокого уровня.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьера РФ Михаила Мишустина
и вице-президента Бразилии
Жералду Алкмина. По итогам они подписали совместное заявление.
Мишустин и Алкмин озвучили в числе приоритетов в деле укрепления двустороннего стратегического партнерства задачу расширения его материальной базы даже в контексте внешних вызовов с тем, чтобы нарастить товарообмен, а также содействовать диверсификации торговой номенклатуры, в том числе за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, говорится в документе.
Стороны в совместном заявлении отметили высокий уровень взаимодействия между таможенными службами двух стран, направленного на содействие росту взаимной торговли и обеспечение ее безопасности и законности. Также отмечено плодотворное таможенное сотрудничество на площадке БРИКС, прежде всего, в сферах противодействия таможенным правонарушениям, цифровой трансформации и институционального развития.
"Правительства двух стран подчеркнули важность обмена опытом и информацией в области современных платежных инструментов в рамках БРИКС. Констатировали высокий уровень отношений между центральными банками двух стран и поддержали укрепление диалога по вопросам финансовой повестки дня", - говорится в заявлении.
Мишустин принял участие в российско-бразильском бизнес-форуме