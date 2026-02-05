Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп предложил разработать новое соглашение с Россией вместо ДСНВ - 05.02.2026
https://1prime.ru/20260205/tramp-867227172.html
Трамп предложил разработать новое соглашение с Россией вместо ДСНВ
Трамп предложил разработать новое соглашение с Россией вместо ДСНВ
2026-02-05T23:03+0300
2026-02-05T23:03+0300
ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ). "Вместо продления New START (ДСНВ - ред.) (плохо согласованного Соединенными Штатами документа, который, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и современный договор, который сможет действовать долгие годы в будущем", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
23:03 05.02.2026
 
Трамп предложил разработать новое соглашение с Россией вместо ДСНВ

ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).
"Вместо продления New START (ДСНВ - ред.) (плохо согласованного Соединенными Штатами документа, который, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и современный договор, который сможет действовать долгие годы в будущем", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
