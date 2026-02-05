https://1prime.ru/20260205/tsb-867210615.html

ЦБ назвал тренды, влияющие на темпы роста экономики

ЦБ назвал тренды, влияющие на темпы роста экономики - 05.02.2026, ПРАЙМ

ЦБ назвал тренды, влияющие на темпы роста экономики

Сильное влияние на темпы экономического роста России в ближайшие пять-десять лет будут оказывать искусственный интеллект, платформенная экономика, демография,... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T13:14+0300

2026-02-05T13:14+0300

2026-02-05T14:00+0300

финансы

россия

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Сильное влияние на темпы экономического роста России в ближайшие пять-десять лет будут оказывать искусственный интеллект, платформенная экономика, демография, климат и цифровизация финансов, указал Банк России в "Обзоре денежно-кредитной политики - 2028". "В Обзоре ДКП - 2028 Банк России планирует уделить внимание следующим трендам с потенциально сильным влиянием на темпы экономического роста, структурные изменения экономики и трансмиссию ДКП на горизонте 5-10 лет", - сказано в сообщении регулятора. В первую очередь регулятор выделил платформенную экономику, то есть экономическую деятельность через онлайн-платформы, а также цифровизацию финансов. Также ЦБ считает, что необходимо уделить внимание искусственному интеллекту Кроме того, Банк России полагает, что на российскую экономику будут оказывать влияние демографические изменения на рынке труда и нарастание физических климатических рисков.

https://1prime.ru/20260204/stavka-867188912.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россия