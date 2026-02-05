Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ назвал тренды, влияющие на темпы роста экономики
ЦБ назвал тренды, влияющие на темпы роста экономики - 05.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ назвал тренды, влияющие на темпы роста экономики
Сильное влияние на темпы экономического роста России в ближайшие пять-десять лет будут оказывать искусственный интеллект, платформенная экономика, демография,... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T13:14+0300
2026-02-05T14:00+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Сильное влияние на темпы экономического роста России в ближайшие пять-десять лет будут оказывать искусственный интеллект, платформенная экономика, демография, климат и цифровизация финансов, указал Банк России в "Обзоре денежно-кредитной политики - 2028". "В Обзоре ДКП - 2028 Банк России планирует уделить внимание следующим трендам с потенциально сильным влиянием на темпы экономического роста, структурные изменения экономики и трансмиссию ДКП на горизонте 5-10 лет", - сказано в сообщении регулятора. В первую очередь регулятор выделил платформенную экономику, то есть экономическую деятельность через онлайн-платформы, а также цифровизацию финансов. Также ЦБ считает, что необходимо уделить внимание искусственному интеллекту Кроме того, Банк России полагает, что на российскую экономику будут оказывать влияние демографические изменения на рынке труда и нарастание физических климатических рисков.
финансы, россия, банк россия
Финансы, РОССИЯ, банк Россия
13:14 05.02.2026 (обновлено: 14:00 05.02.2026)
 
ЦБ назвал тренды, влияющие на темпы роста экономики

ЦБ: ИИ и демография окажут сильное влияние на темпы роста экономики России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Сильное влияние на темпы экономического роста России в ближайшие пять-десять лет будут оказывать искусственный интеллект, платформенная экономика, демография, климат и цифровизация финансов, указал Банк России в "Обзоре денежно-кредитной политики - 2028".
"В Обзоре ДКП - 2028 Банк России планирует уделить внимание следующим трендам с потенциально сильным влиянием на темпы экономического роста, структурные изменения экономики и трансмиссию ДКП на горизонте 5-10 лет", - сказано в сообщении регулятора.
В первую очередь регулятор выделил платформенную экономику, то есть экономическую деятельность через онлайн-платформы, а также цифровизацию финансов. Также ЦБ считает, что необходимо уделить внимание искусственному интеллекту
Кроме того, Банк России полагает, что на российскую экономику будут оказывать влияние демографические изменения на рынке труда и нарастание физических климатических рисков.
Александр Шохин
ЦБ до апреля маленькими шагами будет снижать ключевую ставку, считает Шохин
Вчера, 20:18
 
ФинансыРОССИЯбанк Россия
 
 
