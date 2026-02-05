Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ планирует обсудить цель по инфляции - 05.02.2026
ЦБ планирует обсудить цель по инфляции
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Банк России в ходе нового обзора монетарной политики обсудит, когда будут созданы предпосылки для снижения уровня цели по инфляции в России и каким должен быть новый уровень цели, говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики Банка России - 2028". Ранее в четверг Банк России сообщил, что приступает к очередному анализу денежно-кредитной политики (ДКП) за период таргетирования инфляции. ЦБ придерживается цели по инфляции вблизи 4%. "В ходе проведения Обзора ДКП – 2028 исследовательские подразделения Банка России в 2026–2027 годах планируют выполнить аналитические работы по 6 тематическим блокам. ... Блок 1. Формат цели по инфляции", - говорится в обзоре. Понятие формата цели по инфляции охватывает множество аспектов. Ключевыми из них являются уровень, тип (в виде точки или диапазона), целевой индекс, горизонт действия и симметричность цели. В ходе этой аналитической работы Банк России ответит на следующие вопросы: когда будут созданы предпосылки для снижения уровня цели по инфляции в России, каким должен быть новый уровень цели. Кроме того, ЦБ раскроет, почему низкая и стабильная инфляция является необходимым условием для развития и эффективной структурной перестройки российской экономики; требуется ли совершенствование подходов к расчету и анализу индекса потребительских цен в России, учитывая в том числе шоки последних лет и как менялись форматы цели по инфляции в мире с 2023 года. По итогам обзора ДКП – 2023 Банк России оставил неизменными основные характеристики формата цели по инфляции. При этом регулятор оценивал, что к концу 2021 года в российской экономике сложились условия для снижения уровня цели в будущем. Однако существенные проинфляционные шоки последних лет потребовали особой осторожности при определении сроков такого шага, а также возможных значений, до которых может быть снижена цель.
14:31 05.02.2026
 
ЦБ планирует обсудить цель по инфляции

ЦБ в ходе нового обзора монетарной политики обсудит цель по инфляции

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
