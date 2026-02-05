Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ обновит правила регистрации на платформе цифрового рубля - 05.02.2026, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ
ЦБ обновит правила регистрации на платформе цифрового рубля
ЦБ обновит правила регистрации на платформе цифрового рубля
Банк России обновляет правила регистрации на платформе цифрового рубля, указание вступает в силу спустя 60 дней после его официального опубликования, сообщается | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T19:23+0300
2026-02-05T19:23+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Банк России обновляет правила регистрации на платформе цифрового рубля, указание вступает в силу спустя 60 дней после его официального опубликования, сообщается в указании на сайте регулятора. Согласно указанию, физлица и индивидуальные предприниматели до открытия счета на платформе цифрового рубля должны будут предоставить банку ИНН и СНИЛС. Также сообщается, что физлица и ИП для открытия счета на платформе должны будут быть зарегистрированы в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации", а также получить ключ простой электронной подписи при личной явке. В документе также уточняется, что счета цифрового рубля филиалам кредитных организаций не открываются. Более того, Банк России может приостановить доступ к платформе цифрового рубля при нарушении пользователем правил платформы. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет.
1920
1920
true
финансы, банк россия
Банк России, Финансы, банк Россия
19:23 05.02.2026
 
ЦБ обновит правила регистрации на платформе цифрового рубля

Банк России обновляет правила регистрации на платформе цифрового рубля

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Банк России обновляет правила регистрации на платформе цифрового рубля, указание вступает в силу спустя 60 дней после его официального опубликования, сообщается в указании на сайте регулятора.
Согласно указанию, физлица и индивидуальные предприниматели до открытия счета на платформе цифрового рубля должны будут предоставить банку ИНН и СНИЛС.
Также сообщается, что физлица и ИП для открытия счета на платформе должны будут быть зарегистрированы в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации", а также получить ключ простой электронной подписи при личной явке.
В документе также уточняется, что счета цифрового рубля филиалам кредитных организаций не открываются. Более того, Банк России может приостановить доступ к платформе цифрового рубля при нарушении пользователем правил платформы.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет.
Банк РоссииФинансыбанк Россия
 
 
