ЦБ обновит правила регистрации на платформе цифрового рубля

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Банк России обновляет правила регистрации на платформе цифрового рубля, указание вступает в силу спустя 60 дней после его официального опубликования, сообщается в указании на сайте регулятора. Согласно указанию, физлица и индивидуальные предприниматели до открытия счета на платформе цифрового рубля должны будут предоставить банку ИНН и СНИЛС. Также сообщается, что физлица и ИП для открытия счета на платформе должны будут быть зарегистрированы в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации", а также получить ключ простой электронной подписи при личной явке. В документе также уточняется, что счета цифрового рубля филиалам кредитных организаций не открываются. Более того, Банк России может приостановить доступ к платформе цифрового рубля при нарушении пользователем правил платформы. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет.
