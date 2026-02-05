Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБТ рассказали, когда можно пересдать биометрию - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/tsbt-867196240.html
В ЦБТ рассказали, когда можно пересдать биометрию
В ЦБТ рассказали, когда можно пересдать биометрию - 05.02.2026, ПРАЙМ
В ЦБТ рассказали, когда можно пересдать биометрию
Биометрию рекомендуется сдать заново после истечения срока ее действия через 3-5 лет, при сильном изменении внешности, например, травме, или для получения... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T02:16+0300
2026-02-05T02:16+0300
общество
цбт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867196240.jpg?1770247015
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биометрию рекомендуется сдать заново после истечения срока ее действия через 3-5 лет, при сильном изменении внешности, например, травме, или для получения расширенного доступа к сервисам, сообщили РИА Новости в Центре биометрических технологий, операторе Единой биометрической системы. "Подтвержденная биометрия, которая регистрируется в уполномоченном банке, действует 5 лет. Упрощенная и стандартная биометрия, которая регистрируется через приложение "Госуслуги Биометрия", - 3 года. По истечении срока действия рекомендуется перерегистрировать данные", - сказали в центре. Еще одной причиной пересдачи биометрии является сильное изменение внешности - например, после травмы. Кроме того, пользователю нужно заново зарегистрировать биометрию в системе, если он хочет повысить ее уровень и получить подтвержденную. "С помощью подтвержденной биометрии можно, например, получать услуги в МФЦ без паспорта, пользоваться дистанционным банковским обслуживанием, выпускать УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись - ред.), а в перспективе - садиться на поезд и самолет без предъявления документов", - напомнили в ЦБТ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , цбт
Общество , ЦБТ
02:16 05.02.2026
 
В ЦБТ рассказали, когда можно пересдать биометрию

ЦБТ: биометрию рекомендуется сдать заново при сильном изменении внешности

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биометрию рекомендуется сдать заново после истечения срока ее действия через 3-5 лет, при сильном изменении внешности, например, травме, или для получения расширенного доступа к сервисам, сообщили РИА Новости в Центре биометрических технологий, операторе Единой биометрической системы.
"Подтвержденная биометрия, которая регистрируется в уполномоченном банке, действует 5 лет. Упрощенная и стандартная биометрия, которая регистрируется через приложение "Госуслуги Биометрия", - 3 года. По истечении срока действия рекомендуется перерегистрировать данные", - сказали в центре.
Еще одной причиной пересдачи биометрии является сильное изменение внешности - например, после травмы. Кроме того, пользователю нужно заново зарегистрировать биометрию в системе, если он хочет повысить ее уровень и получить подтвержденную.
"С помощью подтвержденной биометрии можно, например, получать услуги в МФЦ без паспорта, пользоваться дистанционным банковским обслуживанием, выпускать УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись - ред.), а в перспективе - садиться на поезд и самолет без предъявления документов", - напомнили в ЦБТ.
 
ОбществоЦБТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала