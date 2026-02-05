https://1prime.ru/20260205/tsbt-867196240.html

В ЦБТ рассказали, когда можно пересдать биометрию

В ЦБТ рассказали, когда можно пересдать биометрию

общество

цбт

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биометрию рекомендуется сдать заново после истечения срока ее действия через 3-5 лет, при сильном изменении внешности, например, травме, или для получения расширенного доступа к сервисам, сообщили РИА Новости в Центре биометрических технологий, операторе Единой биометрической системы. "Подтвержденная биометрия, которая регистрируется в уполномоченном банке, действует 5 лет. Упрощенная и стандартная биометрия, которая регистрируется через приложение "Госуслуги Биометрия", - 3 года. По истечении срока действия рекомендуется перерегистрировать данные", - сказали в центре. Еще одной причиной пересдачи биометрии является сильное изменение внешности - например, после травмы. Кроме того, пользователю нужно заново зарегистрировать биометрию в системе, если он хочет повысить ее уровень и получить подтвержденную. "С помощью подтвержденной биометрии можно, например, получать услуги в МФЦ без паспорта, пользоваться дистанционным банковским обслуживанием, выпускать УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись - ред.), а в перспективе - садиться на поезд и самолет без предъявления документов", - напомнили в ЦБТ.

