Цена биткоина опустилась до минимума с ноября 2024 года

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Цена биткоина продолжила свое падение в ночь на четверг до минимального значения с 6 ноября 2024 года, со дня победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, показатель опустился до 72 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 02.01 мск дешевел примерно на 3,43% за сутки - до 72 755 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,96% - примерно до 72 401 долларов. Динамика также приводится за сутки. Цена биткоина в ноябре 2024 года начала активный рост после победы Трампа на выборах в США. До этого, в июле того же года, он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв этой криптовалюты в случае победы на выборах.

