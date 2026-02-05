Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена биткоина опустилась до минимума с ноября 2024 года - 05.02.2026
Цена биткоина опустилась до минимума с ноября 2024 года
Цена биткоина опустилась до минимума с ноября 2024 года - 05.02.2026, ПРАЙМ
Цена биткоина опустилась до минимума с ноября 2024 года
Цена биткоина продолжила свое падение в ночь на четверг до минимального значения с 6 ноября 2024 года, со дня победы Дональда Трампа на президентских выборах в... | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Цена биткоина продолжила свое падение в ночь на четверг до минимального значения с 6 ноября 2024 года, со дня победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, показатель опустился до 72 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 02.01 мск дешевел примерно на 3,43% за сутки - до 72 755 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,96% - примерно до 72 401 долларов. Динамика также приводится за сутки. Цена биткоина в ноябре 2024 года начала активный рост после победы Трампа на выборах в США. До этого, в июле того же года, он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв этой криптовалюты в случае победы на выборах.
Финансы, США, Дональд Трамп, Binance, CoinMarketCap
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Цена биткоина продолжила свое падение в ночь на четверг до минимального значения с 6 ноября 2024 года, со дня победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, показатель опустился до 72 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 02.01 мск дешевел примерно на 3,43% за сутки - до 72 755 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,96% - примерно до 72 401 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Цена биткоина в ноябре 2024 года начала активный рост после победы Трампа на выборах в США. До этого, в июле того же года, он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв этой криптовалюты в случае победы на выборах.
 
Заголовок открываемого материала