"Росконгресс": цены на вторичное жилье в России снизятся в 2026 году
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в России снизятся в 2026 году на 10-15%, а стоимость квадратного метра в новостройках может остаться на нынешнем уровне, говорится в докладе "Росконгресса" "Дело Долиной и российский вторичный рынок недвижимости: макроэкономика против судебного прецедента", с которым ознакомилось РИА Новости. "Прогноз цен на 2026 год предполагает снижение вторичного рынка на 10-15%, первичный рынок может показать стагнацию или рост на уровне инфляции", - говорится в докладе. Восстановление активности на рынке жилья, по мнению экспертов, будет зависеть, прежде всего, от макроэкономических факторов: динамики ключевой ставки и условий ипотечного кредитования. Авторы отмечают, что главным фактором влияния на рынок недвижимости в 2025 году стала монетарная политика, а вовсе не судебная неопределенность, связанная с оспариванием сделок, включая нашумевшее дело певицы Ларисы Долиной. "Ключевая ставка ЦБ в первой половине прошлого года держалась на уровне 21%, условия выдачи ипотеки весь год были заградительными, что повлияло на структуру расчетов и вернуло рынок в эпоху "живых денег", - объясняют они. "Ключевая трансформация последних лет — снижение доли ипотеки на вторичном рынке жилья. Доля сделок без ипотеки от общего количества сделок с недвижимостью выросла с 16% во втором полугодии 2023 года до 55% к началу 2025 года", - отмечается в докладе. Однако обвала рынка в прошлом году не произошло. Рынок адаптировался через механизм альтернативных сделок, когда продавец одновременно продает свою квартиру и покупает другую, используя вырученные средства. Доля таких сделок в Москве и области выросла до 70% — на 30 процентных пунктов выше уровня 2024 года. По России в целом альтернативные сделки составляют 80-85% рынка — это максимум за девять лет. "Рынок вторичной недвижимости в 2026 году продолжит функционировать в режиме альтернативных сделок и живых денег. При снижении ключевой ставки до прогнозных 11- 14% рыночные ипотечные ставки могут опуститься до 15-17%, что частично вернет ипотечный спрос на вторичку. Спред между первичкой и вторичкой продолжит сокращаться до 25-30% к концу 2025-2026 годов", - прогнозируют эксперты.
00:46 05.02.2026
 
"Росконгресс": цены на вторичное жилье в России снизятся в 2026 году

"Росконгресс": цены на вторичное жилье в России снизятся в 2026 году на 10-15%

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в России снизятся в 2026 году на 10-15%, а стоимость квадратного метра в новостройках может остаться на нынешнем уровне, говорится в докладе "Росконгресса" "Дело Долиной и российский вторичный рынок недвижимости: макроэкономика против судебного прецедента", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Прогноз цен на 2026 год предполагает снижение вторичного рынка на 10-15%, первичный рынок может показать стагнацию или рост на уровне инфляции", - говорится в докладе.
Восстановление активности на рынке жилья, по мнению экспертов, будет зависеть, прежде всего, от макроэкономических факторов: динамики ключевой ставки и условий ипотечного кредитования.
Авторы отмечают, что главным фактором влияния на рынок недвижимости в 2025 году стала монетарная политика, а вовсе не судебная неопределенность, связанная с оспариванием сделок, включая нашумевшее дело певицы Ларисы Долиной. "Ключевая ставка ЦБ в первой половине прошлого года держалась на уровне 21%, условия выдачи ипотеки весь год были заградительными, что повлияло на структуру расчетов и вернуло рынок в эпоху "живых денег", - объясняют они.
"Ключевая трансформация последних лет — снижение доли ипотеки на вторичном рынке жилья. Доля сделок без ипотеки от общего количества сделок с недвижимостью выросла с 16% во втором полугодии 2023 года до 55% к началу 2025 года", - отмечается в докладе.
Однако обвала рынка в прошлом году не произошло. Рынок адаптировался через механизм альтернативных сделок, когда продавец одновременно продает свою квартиру и покупает другую, используя вырученные средства. Доля таких сделок в Москве и области выросла до 70% — на 30 процентных пунктов выше уровня 2024 года. По России в целом альтернативные сделки составляют 80-85% рынка — это максимум за девять лет.
"Рынок вторичной недвижимости в 2026 году продолжит функционировать в режиме альтернативных сделок и живых денег. При снижении ключевой ставки до прогнозных 11- 14% рыночные ипотечные ставки могут опуститься до 15-17%, что частично вернет ипотечный спрос на вторичку. Спред между первичкой и вторичкой продолжит сокращаться до 25-30% к концу 2025-2026 годов", - прогнозируют эксперты.
 
Заголовок открываемого материала