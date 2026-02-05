https://1prime.ru/20260205/turtsiya-867223373.html
Резервы ЦБ Турции обновили рекорд на фоне роста золотых активов
Резервы ЦБ Турции обновили рекорд на фоне роста золотых активов - 05.02.2026, ПРАЙМ
Резервы ЦБ Турции обновили рекорд на фоне роста золотых активов
Международные резервы Центрального банка Турецкой Республики (TCMB) за неделю с 30 января выросли на 2,54 миллиарда долларов и составили 218,16 миллиарда... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T20:32+0300
2026-02-05T20:32+0300
2026-02-05T20:32+0300
экономика
финансы
банки
центральные банки
турция
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg
АНКАРА, 5 фев – ПРАЙМ. Международные резервы Центрального банка Турецкой Республики (TCMB) за неделю с 30 января выросли на 2,54 миллиарда долларов и составили 218,16 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, сообщил регулятор. "Общие валовые резервы Центрального банка за неделю с 30 января выросли на 2,54 млрд долларов и достигли 218,16 млрд долларов. Таким образом, объём резервов TCMB обновил исторический максимум", - говорится в сообщении. Как следует из данных регулятора, за отчётную неделю валютные резервы сократились на 2,4% - до 76,6 миллиарда долларов. При этом золотые резервы выросли на 3,4% и достигли 133,75 миллиарда долларов. Ключевым фактором общего увеличения резервов стало удорожание золотых активов.
https://1prime.ru/20260203/limony-867163313.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_169:0:2685:1887_1920x0_80_0_0_67fd8b2da12361deb3d6fa7e86164c85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, центральные банки, турция, мировая экономика
Экономика, Финансы, Банки, центральные банки, ТУРЦИЯ, Мировая экономика
Резервы ЦБ Турции обновили рекорд на фоне роста золотых активов
Международные резервы Центрального банка Турции за неделю выросли на 2,54 млрд долларов
АНКАРА, 5 фев – ПРАЙМ. Международные резервы Центрального банка Турецкой Республики (TCMB) за неделю с 30 января выросли на 2,54 миллиарда долларов и составили 218,16 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, сообщил регулятор.
"Общие валовые резервы Центрального банка
за неделю с 30 января выросли на 2,54 млрд долларов и достигли 218,16 млрд долларов. Таким образом, объём резервов TCMB обновил исторический максимум", - говорится в сообщении.
Как следует из данных регулятора, за отчётную неделю валютные резервы сократились на 2,4% - до 76,6 миллиарда долларов. При этом золотые резервы выросли на 3,4% и достигли 133,75 миллиарда долларов. Ключевым фактором общего увеличения резервов стало удорожание золотых активов.
Турция увеличила экспорт лимонов в Россию