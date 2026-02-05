https://1prime.ru/20260205/turtsiya-867223373.html

Резервы ЦБ Турции обновили рекорд на фоне роста золотых активов

Резервы ЦБ Турции обновили рекорд на фоне роста золотых активов - 05.02.2026, ПРАЙМ

Резервы ЦБ Турции обновили рекорд на фоне роста золотых активов

05.02.2026

АНКАРА, 5 фев – ПРАЙМ. Международные резервы Центрального банка Турецкой Республики (TCMB) за неделю с 30 января выросли на 2,54 миллиарда долларов и составили 218,16 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, сообщил регулятор. "Общие валовые резервы Центрального банка за неделю с 30 января выросли на 2,54 млрд долларов и достигли 218,16 млрд долларов. Таким образом, объём резервов TCMB обновил исторический максимум", - говорится в сообщении. Как следует из данных регулятора, за отчётную неделю валютные резервы сократились на 2,4% - до 76,6 миллиарда долларов. При этом золотые резервы выросли на 3,4% и достигли 133,75 миллиарда долларов. Ключевым фактором общего увеличения резервов стало удорожание золотых активов.

турция

