Резервы ЦБ Турции обновили рекорд на фоне роста золотых активов - 05.02.2026, ПРАЙМ
Резервы ЦБ Турции обновили рекорд на фоне роста золотых активов
АНКАРА, 5 фев – ПРАЙМ. Международные резервы Центрального банка Турецкой Республики (TCMB) за неделю с 30 января выросли на 2,54 миллиарда долларов и составили 218,16 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, сообщил регулятор. "Общие валовые резервы Центрального банка за неделю с 30 января выросли на 2,54 млрд долларов и достигли 218,16 млрд долларов. Таким образом, объём резервов TCMB обновил исторический максимум", - говорится в сообщении. Как следует из данных регулятора, за отчётную неделю валютные резервы сократились на 2,4% - до 76,6 миллиарда долларов. При этом золотые резервы выросли на 3,4% и достигли 133,75 миллиарда долларов. Ключевым фактором общего увеличения резервов стало удорожание золотых активов.
20:32 05.02.2026
 
Резервы ЦБ Турции обновили рекорд на фоне роста золотых активов

Международные резервы Центрального банка Турции за неделю выросли на 2,54 млрд долларов

АНКАРА, 5 фев – ПРАЙМ. Международные резервы Центрального банка Турецкой Республики (TCMB) за неделю с 30 января выросли на 2,54 миллиарда долларов и составили 218,16 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, сообщил регулятор.
"Общие валовые резервы Центрального банка за неделю с 30 января выросли на 2,54 млрд долларов и достигли 218,16 млрд долларов. Таким образом, объём резервов TCMB обновил исторический максимум", - говорится в сообщении.
Как следует из данных регулятора, за отчётную неделю валютные резервы сократились на 2,4% - до 76,6 миллиарда долларов. При этом золотые резервы выросли на 3,4% и достигли 133,75 миллиарда долларов. Ключевым фактором общего увеличения резервов стало удорожание золотых активов.
Экономика Финансы Банки центральные банки ТУРЦИЯ Мировая экономика
 
 
