Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины
2026-02-05T17:18+0300
ВАРШАВА, 5 фев - ПРАЙМ. Польша готовит 48-й пакет военной помощи Украине, в составе которого будет бронетанковая техника, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Выступление Туска транслирует Польское телевидение. "Мы будем работать над очередными поставками помощи Украине. Сорок седьмой пакет уже реализован, готовится 48-й. В нем среди прочего бронетанковая техника", - сказал Туск. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
