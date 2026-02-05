https://1prime.ru/20260205/uchenye-867195834.html

Ученые выяснили, почему мужчины чаще используют ИИ для создания паролей

Ученые выяснили, почему мужчины чаще используют ИИ для создания паролей

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мужчины чаще женщин применяют искусственный интеллект (ИИ) для создания паролей, в то время как женщины активнее прибегают к использованию личных данных, выяснили для РИА Новости специалисты "Авито". "Женщины чаще мужчин используют личные данные для паролей (17% против 13%), в то время как мужчины более активно прибегают к генераторам паролей и искусственному интеллекту. Кроме того, пользователи старше 65 лет чаще других просят помощи у близких (7% против 3% у остальных возрастов)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 10 тысяч респондентов. Отмечается, что в целом, каждый второй респондент придумывает сложные пароли, состоящие из разнообразных комбинаций букв, цифр и специальных символов. Только 15% пользователей при создании пароля используют личную информацию. В то время как 8% доверяют менеджерам паролей, 6% полагаются на автоматически предложенные пароли при регистрации, 4% обращаются к ИИ для генерации, а 3% - просят помощи у близких в придумывании пароля. Аналитики добавили, что большинство интернет-пользователей предпочитают никогда не передавать свои пароли другим лицам, чтобы избежать утечки персональных данных. Это решение обусловлено осознанием рисков, связанных с передачей доступа к аккаунтам. Среди основных рисков, которые выделили респонденты, - возможная утечка персональных данных, кража аккаунта, юридические последствия и угроза репутации. "Мы рекомендуем никогда не передавать пароли. Если необходимо предоставить доступ, следует искать безопасные альтернативы, например, специальные инструменты для совместного управления. Помните, что онлайн-платформы автоматически отслеживают подозрительную активность для вашей безопасности и иногда могут временно ограничить профиль при обнаружении необычных действий", - поделилась директор департамента по доверию и безопасности "Авито" Наталья Юматова. По ее словам, стоит быть внимательным к предложениям о размещении чужих объявлений в своем профиле за деньги, так как они могут скрывать риски - как правило, за такими предложениями часто стоят злоумышленники.

