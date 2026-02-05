Путин вручил молодым ученым президентские премии

https://1prime.ru/20260205/uchenye-867211940.html

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в Кремле наградил лауреатов премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, передает корреспондент РИА Новости. В числе лауреатов сотрудники "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара" (входит в топливный дивизион "Росатома") Александр Аникин и Павел Мосеев. Они награждены награждены за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов. Кроме того, сотрудник Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский удостоен премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров стали лауреатами "за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем". Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев удостоен премии за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета. Церемония награждения приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

