Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе вырос втрое - 05.02.2026
Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе вырос втрое
2026-02-05T18:19+0300
2026-02-05T18:19+0300
экономика
торги
россия
якутия
хабаровский край
санкт-петербург
уголь
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 268 тысяч тонн, сообщила торговая площадка. "По итогам января 2026 года объем биржевых торгов энергетическим углем составил 268 320 тонн, что втрое выше объема продаж за тот же период прошлого года", - сказано в сообщении. Там объяснили, что одной из причин роста продаж стало появление в январе на биржевых торгах угля марки "Г" Эльгинского месторождения в Якутии. На условиях "франко-вагон станция назначения" с поставкой потребителям в Якутии и Хабаровском крае было реализовано более 40 тысяч тонн. Торги на новых условиях поставки "франко-пункт назначения" с поставкой автотранспортом, запущенные в прошлом году, предполагают доставку приобретенного на бирже угля до котельной потребителя, причем стоимость транспортировки включена в цену товара. Новые условия поставки максимально адаптированы для небольших теплоснабжающих организаций, теперь им не придется заботиться о транспортировке приобретенного топлива, добавили в сообщении биржи.
якутия
хабаровский край
санкт-петербург
торги, россия, якутия, хабаровский край, санкт-петербург, уголь
Экономика, Торги, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Хабаровский край, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, уголь
18:19 05.02.2026
 
Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе вырос втрое

Оборот торгов углем на Петербургской бирже увеличился в 3 раза за январь, до 268 тыс тонн

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 268 тысяч тонн, сообщила торговая площадка.
"По итогам января 2026 года объем биржевых торгов энергетическим углем составил 268 320 тонн, что втрое выше объема продаж за тот же период прошлого года", - сказано в сообщении.
Там объяснили, что одной из причин роста продаж стало появление в январе на биржевых торгах угля марки "Г" Эльгинского месторождения в Якутии. На условиях "франко-вагон станция назначения" с поставкой потребителям в Якутии и Хабаровском крае было реализовано более 40 тысяч тонн.
Торги на новых условиях поставки "франко-пункт назначения" с поставкой автотранспортом, запущенные в прошлом году, предполагают доставку приобретенного на бирже угля до котельной потребителя, причем стоимость транспортировки включена в цену товара.
Новые условия поставки максимально адаптированы для небольших теплоснабжающих организаций, теперь им не придется заботиться о транспортировке приобретенного топлива, добавили в сообщении биржи.
Суд - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
В Бурятии предприниматель пойдет под суд по делу о махинациях с углем
2 февраля, 11:04
 
Экономика Торги РОССИЯ ЯКУТИЯ Хабаровский край САНКТ-ПЕТЕРБУРГ уголь
 
 
