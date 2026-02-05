https://1prime.ru/20260205/ugol-867219895.html
Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе вырос втрое
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Объем торгов углем на Петербургской бирже в январе увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 268 тысяч тонн, сообщила торговая площадка. "По итогам января 2026 года объем биржевых торгов энергетическим углем составил 268 320 тонн, что втрое выше объема продаж за тот же период прошлого года", - сказано в сообщении. Там объяснили, что одной из причин роста продаж стало появление в январе на биржевых торгах угля марки "Г" Эльгинского месторождения в Якутии. На условиях "франко-вагон станция назначения" с поставкой потребителям в Якутии и Хабаровском крае было реализовано более 40 тысяч тонн. Торги на новых условиях поставки "франко-пункт назначения" с поставкой автотранспортом, запущенные в прошлом году, предполагают доставку приобретенного на бирже угля до котельной потребителя, причем стоимость транспортировки включена в цену товара. Новые условия поставки максимально адаптированы для небольших теплоснабжающих организаций, теперь им не придется заботиться о транспортировке приобретенного топлива, добавили в сообщении биржи.
