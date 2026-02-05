https://1prime.ru/20260205/uitkoff-867210479.html

Россия, США и Украина договорились об обмене заключенными

ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 заключенными, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, назвав сами переговоры подробными и продуктивными. "Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 заключенными — первом таком обмене за пять месяцев. Этот результат был достигнут в результате мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными", - написал он в соцсети X. Уиткофф также отметил, что еще предстоит проделать значительную работу, но данная договоренность показывает, что дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты.

