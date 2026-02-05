Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.02.2026
Россия, США и Украина договорились об обмене заключенными
2026-02-05T13:59+0300
2026-02-05T13:59+0300
ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 заключенными, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, назвав сами переговоры подробными и продуктивными. "Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 заключенными — первом таком обмене за пять месяцев. Этот результат был достигнут в результате мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными", - написал он в соцсети X. Уиткофф также отметил, что еще предстоит проделать значительную работу, но данная договоренность показывает, что дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты.
13:59 05.02.2026
 
© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 заключенными, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, назвав сами переговоры подробными и продуктивными.
"Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 заключенными — первом таком обмене за пять месяцев. Этот результат был достигнут в результате мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными", - написал он в соцсети X.
Уиткофф также отметил, что еще предстоит проделать значительную работу, но данная договоренность показывает, что дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Украине сообщили плохие новости после нового решения ЕС
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
