https://1prime.ru/20260205/uitkoff-867210479.html
Россия, США и Украина договорились об обмене заключенными
Россия, США и Украина договорились об обмене заключенными - 05.02.2026, ПРАЙМ
Россия, США и Украина договорились об обмене заключенными
Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 заключенными, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, назвав сами... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T13:59+0300
2026-02-05T13:59+0300
2026-02-05T13:59+0300
россия
сша
украина
абу-даби
стив уиткофф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg
ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 заключенными, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, назвав сами переговоры подробными и продуктивными. "Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 заключенными — первом таком обмене за пять месяцев. Этот результат был достигнут в результате мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными", - написал он в соцсети X. Уиткофф также отметил, что еще предстоит проделать значительную работу, но данная договоренность показывает, что дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты.
https://1prime.ru/20260205/ukraina-867200071.html
сша
украина
абу-даби
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_a5cc103bba00d73af382a6d786b475b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, абу-даби, стив уиткофф, в мире
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Абу-Даби, Стив Уиткофф, В мире
Россия, США и Украина договорились об обмене заключенными
Уиткофф: РФ, США и Украина в Абу-Даби договорились об обмене 314 заключенными