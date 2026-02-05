https://1prime.ru/20260205/ukraina-867198506.html
"Мрачное настроение": в Киеве пришли в ужас после удара ВС России
"Мрачное настроение": в Киеве пришли в ужас после удара ВС России - 05.02.2026
"Мрачное настроение": в Киеве пришли в ужас после удара ВС России
Репортер немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий на Украине, заявил, что сложившийся кризис в сфере жилищно-коммунальных услуг после ударов ВС... | 05.02.2026
2026-02-05T05:09+0300
2026-02-05T05:09+0300
2026-02-05T05:09+0300
россия
украина
киев
москва
дмитрий песков
вс рф
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Репортер немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий на Украине, заявил, что сложившийся кризис в сфере жилищно-коммунальных услуг после ударов ВС России может ускорить заключение мира между Киевом и Москвой. "Тысячи холодных квартир, где не работают радиаторы, где почти нет электричества, где постоянно возникают проблемы с водоснабжением. Все это вызывает мрачное настроение на Украине среди людей, включая Зеленского, приближая его к миру", — заявил он.Минобороны России сообщило во вторник об интенсивной ночной атаке на объекты украинского военно-промышленного комплекса, подчеркивая, что это была ответная мера на террористические действия военнослужащих Украины в отношении российской гражданской инфраструктуры. Все заявленные цели удалось поразить. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что новый раунд переговоров между представителями России, США и Украины, посвященный урегулированию конфликта, пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля.
украина
киев
москва
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_254:0:2387:1600_1920x0_80_0_0_a7ea19df4f642b9cf9b17fec310fc52c.jpg
"Мрачное настроение": в Киеве пришли в ужас после удара ВС России
