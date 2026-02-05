Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мрачное настроение": в Киеве пришли в ужас после удара ВС России - 05.02.2026
https://1prime.ru/20260205/ukraina-867198506.html
"Мрачное настроение": в Киеве пришли в ужас после удара ВС России
"Мрачное настроение": в Киеве пришли в ужас после удара ВС России
05:09 05.02.2026
 
"Мрачное настроение": в Киеве пришли в ужас после удара ВС России

Welt: кризис в сфере ЖКХ после российских ударов приближает Киев к миру

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Репортер немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий на Украине, заявил, что сложившийся кризис в сфере жилищно-коммунальных услуг после ударов ВС России может ускорить заключение мира между Киевом и Москвой.
"Тысячи холодных квартир, где не работают радиаторы, где почти нет электричества, где постоянно возникают проблемы с водоснабжением. Все это вызывает мрачное настроение на Украине среди людей, включая Зеленского, приближая его к миру", — заявил он.
Минобороны России сообщило во вторник об интенсивной ночной атаке на объекты украинского военно-промышленного комплекса, подчеркивая, что это была ответная мера на террористические действия военнослужащих Украины в отношении российской гражданской инфраструктуры. Все заявленные цели удалось поразить.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что новый раунд переговоров между представителями России, США и Украины, посвященный урегулированию конфликта, пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля.
