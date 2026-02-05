https://1prime.ru/20260205/ukraina-867198731.html
В Германии раскрыли, как генсек НАТО попал в опасную ситуацию в Киеве
В Германии раскрыли, как генсек НАТО попал в опасную ситуацию в Киеве - 05.02.2026, ПРАЙМ
В Германии раскрыли, как генсек НАТО попал в опасную ситуацию в Киеве
Сирены воздушной тревоги зазвучали в Киеве во время приезда генерального секретаря НАТО Марка Рютте, как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Сирены воздушной тревоги зазвучали в Киеве во время приезда генерального секретаря НАТО Марка Рютте, как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. "Во время неожиданного визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев, как сообщается, сработала воздушная тревога. Армия предупредила об „угрозе баллистической ракеты" рано утром во вторник, когда в столице завыли сирены. Изначально было неясно, действительно ли эта ракета где-то взорвалась", — говорится в материале.Газета подчеркивает, что визит Рютте состоялся на фоне усиленных атак со стороны России на энергетические системы Украины. Во время своей поездки в Киев во вторник, Рютте выступил перед украинским парламентом. На телеканале "Рада" были видны полуопустевшие залы и немногочисленные депутаты. В своем выступлении он объявил о том, что иностранные силы войдут на территорию Украины сразу после подписания мирного договора. Ранее Министерство обороны России сообщило о масштабной ночной атаке на объекты украинского военно-промышленного комплекса и связанные с ним энергетические системы. Это стало ответом на террористические действия украинской армии против гражданской инфраструктуры России, уточнили в ведомстве, добавив, что все запланированные цели были успешно поражены.
