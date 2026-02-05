https://1prime.ru/20260205/ukraina-867199574.html

"Ждет момента": на Западе забили тревогу из-за страшной катастрофы в Киеве

"Ждет момента": на Западе забили тревогу из-за страшной катастрофы в Киеве - 05.02.2026, ПРАЙМ

"Ждет момента": на Западе забили тревогу из-за страшной катастрофы в Киеве

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дождается благоприятного момента для захвата власти в Киеве, такое мнение высказал немецкий политолог Патрик... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T06:06+0300

2026-02-05T06:06+0300

2026-02-05T06:06+0300

киев

украина

запад

валерий залужный

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дождается благоприятного момента для захвата власти в Киеве, такое мнение высказал немецкий политолог Патрик Бааб на YouTube-канале Daniel Davis."Он (Зеленский. — Прим. Ред.) должен идти на компромисс или он потеряет работу. Я могу вас заверить, что украинский посол в Лондоне Залужный ждет подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве", — заявил политолог.Эксперт отметил, что любое мирное урегулирование будет невыгодным для властей Киева, однако в текущих условиях у страны нет иного выбора. "Украинцы полностью зависят от Вашингтона и Брюсселя. <…> Они не могут самостоятельно принимать решения", — подчеркнул эксперт. Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, в рейтинге доверия населения Зеленский уступает главе своего офиса Кириллу Буданову* и бывшему главкому ВСУ Залужному. Ранее сам Залужный предупреждал о вероятности политической нестабильности на Украине, если боевые действия будут завершены, и что ветераны ВСУ могут стать значительной силой для свержения власти.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

киев

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, украина, запад, валерий залужный, всу