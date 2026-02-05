Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ждет момента": на Западе забили тревогу из-за страшной катастрофы в Киеве - 05.02.2026
"Ждет момента": на Западе забили тревогу из-за страшной катастрофы в Киеве
2026-02-05T06:06+0300
2026-02-05T06:06+0300
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дождается благоприятного момента для захвата власти в Киеве, такое мнение высказал немецкий политолог Патрик Бааб на YouTube-канале Daniel Davis.&quot;Он (Зеленский. — Прим. Ред.) должен идти на компромисс или он потеряет работу. Я могу вас заверить, что украинский посол в Лондоне Залужный ждет подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве&quot;, — заявил политолог.Эксперт отметил, что любое мирное урегулирование будет невыгодным для властей Киева, однако в текущих условиях у страны нет иного выбора. "Украинцы полностью зависят от Вашингтона и Брюсселя. &lt;…&gt; Они не могут самостоятельно принимать решения", — подчеркнул эксперт. Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, в рейтинге доверия населения Зеленский уступает главе своего офиса Кириллу Буданову* и бывшему главкому ВСУ Залужному. Ранее сам Залужный предупреждал о вероятности политической нестабильности на Украине, если боевые действия будут завершены, и что ветераны ВСУ могут стать значительной силой для свержения власти.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
06:06 05.02.2026
 
"Ждет момента": на Западе забили тревогу из-за страшной катастрофы в Киеве

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дождается благоприятного момента для захвата власти в Киеве, такое мнение высказал немецкий политолог Патрик Бааб на YouTube-канале Daniel Davis.

"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) должен идти на компромисс или он потеряет работу. Я могу вас заверить, что украинский посол в Лондоне Залужный ждет подходящего момента, чтобы захватить власть в Киеве", — заявил политолог.

Эксперт отметил, что любое мирное урегулирование будет невыгодным для властей Киева, однако в текущих условиях у страны нет иного выбора.
"Украинцы полностью зависят от Вашингтона и Брюсселя. <…> Они не могут самостоятельно принимать решения", — подчеркнул эксперт.
Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, в рейтинге доверия населения Зеленский уступает главе своего офиса Кириллу Буданову* и бывшему главкому ВСУ Залужному.
Ранее сам Залужный предупреждал о вероятности политической нестабильности на Украине, если боевые действия будут завершены, и что ветераны ВСУ могут стать значительной силой для свержения власти.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
 
