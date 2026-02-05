Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украине сообщили плохие новости после нового решения ЕС
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Кредит на сумму 90 миллиардов евро, который ЕС планирует предоставить Украине, будет недостаточен для полного удовлетворения ее нужд, пишет Politico."Хотя этот кредит позволит украинским войскам оставаться в строю, его сумма не покроет все финансовые потребности Киева", — отмечается в статье. Издание также указывает, что даже очередной кредитный транш от МВФ в размере восьми миллиардов долларов не сможет изменить ситуацию. Политическое решение о предоставлении Киеву кредита в 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов было принято в ходе саммита ЕС в декабре 2025 года. Сейчас идет процесс согласования пакета законодательных мер для его реализации, который затем должен быть одобрен Европарламентом и Советом Евросоюза. Выдача средств будет зависеть от выполнения Украиной строгих требований по борьбе с коррупцией и соблюдения верховенства права. Киев ожидает получение первого транша кредита уже в апреле.
украина, киев, ес, politico, мвф
06:32 05.02.2026 (обновлено: 06:33 05.02.2026)
 
Украине сообщили плохие новости после нового решения ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Кредит на сумму 90 миллиардов евро, который ЕС планирует предоставить Украине, будет недостаточен для полного удовлетворения ее нужд, пишет Politico.
"Хотя этот кредит позволит украинским войскам оставаться в строю, его сумма не покроет все финансовые потребности Киева", — отмечается в статье.
Издание также указывает, что даже очередной кредитный транш от МВФ в размере восьми миллиардов долларов не сможет изменить ситуацию.
Политическое решение о предоставлении Киеву кредита в 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов было принято в ходе саммита ЕС в декабре 2025 года. Сейчас идет процесс согласования пакета законодательных мер для его реализации, который затем должен быть одобрен Европарламентом и Советом Евросоюза. Выдача средств будет зависеть от выполнения Украиной строгих требований по борьбе с коррупцией и соблюдения верховенства права.
Киев ожидает получение первого транша кредита уже в апреле.
 
Заголовок открываемого материала