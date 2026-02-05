https://1prime.ru/20260205/ukraina-867200071.html

Украине сообщили плохие новости после нового решения ЕС

Украине сообщили плохие новости после нового решения ЕС - 05.02.2026, ПРАЙМ

Украине сообщили плохие новости после нового решения ЕС

Кредит на сумму 90 миллиардов евро, который ЕС планирует предоставить Украине, будет недостаточен для полного удовлетворения ее нужд, пишет Politico. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T06:32+0300

2026-02-05T06:32+0300

2026-02-05T06:33+0300

украина

киев

ес

politico

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Кредит на сумму 90 миллиардов евро, который ЕС планирует предоставить Украине, будет недостаточен для полного удовлетворения ее нужд, пишет Politico."Хотя этот кредит позволит украинским войскам оставаться в строю, его сумма не покроет все финансовые потребности Киева", — отмечается в статье. Издание также указывает, что даже очередной кредитный транш от МВФ в размере восьми миллиардов долларов не сможет изменить ситуацию. Политическое решение о предоставлении Киеву кредита в 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов было принято в ходе саммита ЕС в декабре 2025 года. Сейчас идет процесс согласования пакета законодательных мер для его реализации, который затем должен быть одобрен Европарламентом и Советом Евросоюза. Выдача средств будет зависеть от выполнения Украиной строгих требований по борьбе с коррупцией и соблюдения верховенства права. Киев ожидает получение первого транша кредита уже в апреле.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, ес, politico, мвф