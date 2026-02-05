https://1prime.ru/20260205/ukraina-867201151.html

"Готов на все": в Британии предупредили об коварном плане Зеленского

"Готов на все": в Британии предупредили об коварном плане Зеленского

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что Владимир Зеленский готов пойти на любые меры, чтобы привлечь европейские страны к участию в переговорном процессе в Объединенных Арабских Эмиратах, об этом он рассказал на своем канале в YouTube. "Зеленский может быть сколько угодно недоволен, но факт в том, что ЕС не стоит даже пытаться влезть в переговоры в Абу-Даби. Хотя, очевидно, что Киев готов на все, чтобы привлечь европейцев в ОАЭ", — сказал он.Эксперт отметил, что Зеленский стремится заручиться поддержкой Дональда Трампа для того, чтобы получить согласие на участие представителей ЕС в переговорах."Зеленский будет настаивать, что единственные переговоры, которые могут состояться, должны включать европейцев", — подытожил Меркурис. Мирный процесс по УкраинеВ конце января в Абу-Даби состоялось закрытое заседание трехсторонней рабочей группы, в котором участвовали представители России, Украины и США. Обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного американской стороной. Новая встреча должна была пройти на прошлой неделе, но была перенесена на 4-5 февраля из-за корректировки графиков, как сообщила пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Перед мероприятием в ОАЭ Владимир Путин встретился с делегацией под руководством спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа. Кремль отметил, что американская сторона признала: без решения территориального вопроса в соответствии с формулой, согласованной в Анкоридже, долгосрочное разрешение конфликта невозможно. Для Москвы важным условием остается вывод украинских сил из Донбасса.

