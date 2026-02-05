https://1prime.ru/20260205/ukraina-867201331.html

"Кто подписывать будет?": в Раде разгорелся скандал из-за мирного договора

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Вопрос о том, кто от имени Киева должен подписать мирное соглашение с Россией, остается нерешенным среди украинских парламентариев, как сообщила депутат Верховной рады Нина Южанина в ходе эфира на YouTube-канале "Новини.LIVE". "И совсем недавно была панельная дискуссия с (Главой МИД Украины Андреем. — Прим. Ред.) Сибигой, которому несколько раз задавали вопрос о том, кто все-таки мирное соглашение с Россией должен подписывать? <…> И когда несколько раз пытались уточнить вопрос — все же по конституции это функция президента — то он (Сибига. — Прим. Ред.) не ответил", — сказал она. Она также подчеркнула, что депутаты не стремятся брать на себя ответственность за утверждение такого документа."Я вижу, какие настроения в парламенте", — подытожила она.Полномочия президента Зеленского завершились 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине, запланированные на 2024 год, были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Продвижение мирного процесса на Украине В конце января в Абу-Даби прошла встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На закрытой встрече обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, выдвинутого США. Переговоры, которые должны были состояться на предыдущих выходных, были перенесены на 4-5 февраля из-за необходимости координации графиков участников, объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Перед этой встречей в ОАЭ прошли переговоры Владимира Путина с делегацией, возглавляемой специальным представителем президента США Дональда Трампа, Стивом Уиткоффом.

