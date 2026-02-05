Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев отметил прогресс в украинском урегулировании - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/ukraina-867204818.html
Дмитриев отметил прогресс в украинском урегулировании
Дмитриев отметил прогресс в украинском урегулировании - 05.02.2026, ПРАЙМ
Дмитриев отметил прогресс в украинском урегулировании
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T10:48+0300
2026-02-05T10:59+0300
россия
украина
кирилл дмитриев
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861515370_0:315:2990:1997_1920x0_80_0_0_043c3fe3426abd4d8d228e0d805367f2.jpg
АБУ-ДАБИ, 5 фев - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть прогресс, идёт хорошее и позитивное движение вперед."Мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее позитивное движение вперед", - сказал Дмитриев журналистам, отвечая на вопрос, есть ли прогресс по мирному соглашению.Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы по вопросам безопасности начался накануне в столице ОАЭ с участием представителей России, США и Украины.
https://1prime.ru/20260205/ukraina-867200071.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861515370_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9fcb74f0cb905293cda38cad1e4600eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, кирилл дмитриев, в мире
РОССИЯ, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, В мире
10:48 05.02.2026 (обновлено: 10:59 05.02.2026)
 
Дмитриев отметил прогресс в украинском урегулировании

Глава РФПИ Дмитриев заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АБУ-ДАБИ, 5 фев - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть прогресс, идёт хорошее и позитивное движение вперед.
"Мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее позитивное движение вперед", - сказал Дмитриев журналистам, отвечая на вопрос, есть ли прогресс по мирному соглашению.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы по вопросам безопасности начался накануне в столице ОАЭ с участием представителей России, США и Украины.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Украине сообщили плохие новости после нового решения ЕС
06:32
 
РОССИЯУКРАИНАКирилл ДмитриевВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала