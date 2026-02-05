https://1prime.ru/20260205/ukraina-867204818.html
Дмитриев отметил прогресс в украинском урегулировании
Дмитриев отметил прогресс в украинском урегулировании - 05.02.2026
Дмитриев отметил прогресс в украинском урегулировании
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами
2026-02-05T10:48+0300
2026-02-05T10:48+0300
2026-02-05T10:59+0300
АБУ-ДАБИ, 5 фев - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть прогресс, идёт хорошее и позитивное движение вперед."Мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее позитивное движение вперед", - сказал Дмитриев журналистам, отвечая на вопрос, есть ли прогресс по мирному соглашению.Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы по вопросам безопасности начался накануне в столице ОАЭ с участием представителей России, США и Украины.
украина
Дмитриев отметил прогресс в украинском урегулировании
Глава РФПИ Дмитриев заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине