https://1prime.ru/20260205/ukraina-867216923.html
Польша и Украина договорились совместно производить оружие
Польша и Украина договорились совместно производить оружие - 05.02.2026, ПРАЙМ
Польша и Украина договорились совместно производить оружие
Польша и Украина подписали декларацию о намерениях совместного производства вооружения, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T17:20+0300
2026-02-05T17:20+0300
2026-02-05T17:20+0300
россия
польша
украина
киев
дональд туск
владимир зеленский
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
ВАРШАВА, 5 фев - ПРАЙМ. Польша и Украина подписали декларацию о намерениях совместного производства вооружения, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Выступление Туска транслирует Польское телевидение. "Мы подписали договор о намерениях. Нашей целью является чтобы идея совместного производства вооружения, боеприпасов оказалась фактом, чтобы мы нашли финансирование, чтобы преодолеть барьеры. Которые мешают обменом технологиями", - сказал Туск. Он отметил, что финансироваться данное производство будет в том числе за деньги Евросоюза. "За польские деньги, за украинские деньги, за европейские деньги мы будем строить и уже строим совместную безопасность", - сказал польский премьер. При этом он отметил, что стороны рассматривают совместные предприятия по производству боеприпасов в качестве бизнеса. "В будущем это будет хороший бизнес для Польши и для Украины", - сказал Туск.
https://1prime.ru/20260202/rossiya-867132285.html
польша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, украина, киев, дональд туск, владимир зеленский, ес, в мире
РОССИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА, Киев, Дональд Туск, Владимир Зеленский, ЕС, В мире
Польша и Украина договорились совместно производить оружие
Туск: Польша и Украина подписали декларацию о совместном производстве вооружения
ВАРШАВА, 5 фев - ПРАЙМ. Польша и Украина подписали декларацию о намерениях совместного производства вооружения, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.
Выступление Туска
транслирует Польское телевидение.
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией
"Мы подписали договор о намерениях. Нашей целью является чтобы идея совместного производства вооружения, боеприпасов оказалась фактом, чтобы мы нашли финансирование, чтобы преодолеть барьеры. Которые мешают обменом технологиями", - сказал Туск.
Он отметил, что финансироваться данное производство будет в том числе за деньги Евросоюза.
"За польские деньги, за украинские деньги, за европейские деньги мы будем строить и уже строим совместную безопасность", - сказал польский премьер.
При этом он отметил, что стороны рассматривают совместные предприятия по производству боеприпасов в качестве бизнеса.
"В будущем это будет хороший бизнес для Польши
и для Украины", - сказал Туск.