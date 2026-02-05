Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260205/ukraina-867216923.html
2026-02-05T17:20+0300
2026-02-05T17:20+0300
ВАРШАВА, 5 фев - ПРАЙМ. Польша и Украина подписали декларацию о намерениях совместного производства вооружения, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Выступление Туска транслирует Польское телевидение. "Мы подписали договор о намерениях. Нашей целью является чтобы идея совместного производства вооружения, боеприпасов оказалась фактом, чтобы мы нашли финансирование, чтобы преодолеть барьеры. Которые мешают обменом технологиями", - сказал Туск. Он отметил, что финансироваться данное производство будет в том числе за деньги Евросоюза. "За польские деньги, за украинские деньги, за европейские деньги мы будем строить и уже строим совместную безопасность", - сказал польский премьер. При этом он отметил, что стороны рассматривают совместные предприятия по производству боеприпасов в качестве бизнеса. "В будущем это будет хороший бизнес для Польши и для Украины", - сказал Туск.
Польша и Украина договорились совместно производить оружие

Туск: Польша и Украина подписали декларацию о совместном производстве вооружения

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ВАРШАВА, 5 фев - ПРАЙМ. Польша и Украина подписали декларацию о намерениях совместного производства вооружения, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.
Выступление Туска транслирует Польское телевидение.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией
2 февраля, 21:23
"Мы подписали договор о намерениях. Нашей целью является чтобы идея совместного производства вооружения, боеприпасов оказалась фактом, чтобы мы нашли финансирование, чтобы преодолеть барьеры. Которые мешают обменом технологиями", - сказал Туск.
Он отметил, что финансироваться данное производство будет в том числе за деньги Евросоюза.
"За польские деньги, за украинские деньги, за европейские деньги мы будем строить и уже строим совместную безопасность", - сказал польский премьер.
При этом он отметил, что стороны рассматривают совместные предприятия по производству боеприпасов в качестве бизнеса.
"В будущем это будет хороший бизнес для Польши и для Украины", - сказал Туск.
 
РОССИЯ ПОЛЬША УКРАИНА Киев Дональд Туск Владимир Зеленский ЕС В мире
 
 
