Польша и Украина договорились совместно производить оружие

Польша и Украина договорились совместно производить оружие

2026-02-05T17:20+0300

ВАРШАВА, 5 фев - ПРАЙМ. Польша и Украина подписали декларацию о намерениях совместного производства вооружения, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Выступление Туска транслирует Польское телевидение. "Мы подписали договор о намерениях. Нашей целью является чтобы идея совместного производства вооружения, боеприпасов оказалась фактом, чтобы мы нашли финансирование, чтобы преодолеть барьеры. Которые мешают обменом технологиями", - сказал Туск. Он отметил, что финансироваться данное производство будет в том числе за деньги Евросоюза. "За польские деньги, за украинские деньги, за европейские деньги мы будем строить и уже строим совместную безопасность", - сказал польский премьер. При этом он отметил, что стороны рассматривают совместные предприятия по производству боеприпасов в качестве бизнеса. "В будущем это будет хороший бизнес для Польши и для Украины", - сказал Туск.

