https://1prime.ru/20260205/ukrashenija-867198234.html

Раскрыто, на какие золотые украшения чаще всего тратятся россияне

Раскрыто, на какие золотые украшения чаще всего тратятся россияне - 05.02.2026, ПРАЙМ

Раскрыто, на какие золотые украшения чаще всего тратятся россияне

Покупатели золотых украшений в России больше всего тратят на цепочки - средний чек на их покупку в январе этого года составил 13 126 рублей, а меньше всего – на | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T04:48+0300

2026-02-05T04:48+0300

2026-02-05T05:31+0300

бизнес

финансы

экономика

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867198234.jpg?1770258690

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Покупатели золотых украшений в России больше всего тратят на цепочки - средний чек на их покупку в январе этого года составил 13 126 рублей, а меньше всего – на пирсинг из золота (4304 рубля), подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Средняя цена покупки золотых цепочек выросла на 30% - до 13 126 рублей. Золотые сережки и пирсинг выросли в цене на 29% и 28% - до 4921 рубля и 4304 рублей. Средний чек на покупку золотого кольца снизился на 5% - до 12 464 рублей, браслета - на 9% (до 9480 рублей), а подвески - на 8% (до 6054 рублей)", - сообщили аналитики, изучив данные фискальных чеков за январь этого и прошлого года. По данным авторов исследования, спрос на золотые украшения в РФ в январе 2026 года снизился на 15% относительно января прошлого года. Так, спрос на золотые сережки снизился на 53%, на подвески - на 20%, на кольца - на 17%, на пирсинг - на 16%, на браслеты - на 4%. Единственным товаром в выборке, на который зафиксирован рост спроса, стала цепочка: объем продаж вырос на 15%.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, рф