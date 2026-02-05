Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США более 75 тысяч человек уволили из-за ИИ
2026-02-05T19:13+0300
2026-02-05T19:13+0300
экономика
технологии
сша
в мире
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Американские компании из-за оптимизации технологий и развития искусственного интеллекта (ИИ) сократили свыше 75 тысяч сотрудников по итогам 2025 года, выяснило РИА Новости по данным аналитической компании в сфере трудоустройства Challenger, Gray &amp; Christmas. Так, число увольнений в минувшем году по причине "искусственный интеллект" составило 54 836 человек и по причине "технологические изменения, вероятно связанные с ИИ" - 20 219 человек. Таким образом, развитие ИИ-технологий привело к сокращению 75 055 сотрудников. При этом больше всего сокращений (293 753) произошло в рамках оптимизации госрасходов. Другая распространенная причина, по которой уволили 253 206 сотрудников, - рыночные условия. Также из-за закрытия компаний без работы осталось 191 480 тысячи американцев.
технологии, сша, в мире
Экономика, Технологии, США, В мире
19:13 05.02.2026
 
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Американские компании из-за оптимизации технологий и развития искусственного интеллекта (ИИ) сократили свыше 75 тысяч сотрудников по итогам 2025 года, выяснило РИА Новости по данным аналитической компании в сфере трудоустройства Challenger, Gray & Christmas.
Так, число увольнений в минувшем году по причине "искусственный интеллект" составило 54 836 человек и по причине "технологические изменения, вероятно связанные с ИИ" - 20 219 человек. Таким образом, развитие ИИ-технологий привело к сокращению 75 055 сотрудников.
При этом больше всего сокращений (293 753) произошло в рамках оптимизации госрасходов. Другая распространенная причина, по которой уволили 253 206 сотрудников, - рыночные условия.
Также из-за закрытия компаний без работы осталось 191 480 тысячи американцев.
